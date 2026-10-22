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"Навіть не припускали, що буде опір": Зеленський відповів на закиди Трампа про "дурного генерала", який провалив наступ РФ на Київ

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read2 хв
1,4 т.
"Навіть не припускали, що буде опір": Зеленський відповів на закиди Трампа про "дурного генерала", який провалив наступ РФ на Київ
Українські військові в Ірпені у 2022 році та Володимир Зеленський. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Президент США Дональд Трамп стверджує, що повномасштабне вторгнення Росії взимку 2022 року могло завершитися захопленням Києва за кілька годин. На його думку, цьому завадив "тупий російський генерал", який нібито наказав танковій колоні звернути з шосе на поля, де бронетехніка загрузла в багнюці.

Ці заяви президент України Володимир Зеленський прокоментував в інтерв'ю британському ведучому Стівену Бартлетту для його YouTube-каналу The Diary Of A CEO. Глава держави пояснив, чому окупантам не вдалося захопити столицю.

Зеленський зазначив, що російські війська оточили Київ і захоплювали населені пункти на шляху до нього.

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"Я не знаю, про що говорить президент Трамп. Вони оточили Київ. Вони дійшли до Києва. Вони окупували містечка на шляху до Києва. Справа не в тому, що якийсь генерал був ідіотом", – сказав він.

За словами Зеленського, під Києвом, зокрема в Гостомелі, російські війська втратили десятки й навіть сотні одиниць бронетехніки. Частина машин прорвалася до столиці й рухалася її вулицями, однак українці знищували їх. Особливо окупантів шокувало те, що люди кидали в їхню техніку палаючі уламки.

Президент наголосив, що провал наступу не можна пояснити лише помилкою окремого генерала.

"Справа була не в тому, що якийсь генерал виявився ідіотом. Я вважаю, що той, хто віддав наказ, просто не до кінця усвідомлював, що відбувається, і не розумів, яких зусиль це потребуватиме", – пояснив Зеленський.

За оцінкою президента, для захоплення Києва Росії знадобилося б близько 300–400 тисяч військових. Він пояснив, що самого просування до столиці було недостатньо: частину сил довелося б залишати в захоплених містах, щоб утримувати їх під контролем.

Утримувати населені пункти меншою кількістю військових можна було б лише за відсутності опору. Однак, коли місцеві жителі чинять спротив, окупантам доводиться залишати сили в кожному місті, а це потребує значних ресурсів.

"Вони навіть не усвідомлювали, що зіткнуться з опором. У цьому полягала їхня головна помилка", – підсумував Зеленський.

Як повідомляв OBOZ.UA, за словами Трампа, Росія могла захопити Київ за чотири години й завершити війну за один день, якби не помилка російського генерала. Американський президент стверджував, що той наказав танкам рухатися через поля замість шосе, через що бронетехніка загрузла в багнюці. Трамп також припустив, що цього генерала вже немає серед живих.

Насправді ж вирішальну роль в обороні столиці відіграли дії українських військових. Зокрема, ЗСУ підірвали міст через річку Ірпінь і Козаровицьку дамбу. Це призвело до затоплення заплавних земель і створило додаткову перешкоду для окупантів, які також зіткнулися із запеклим опором українських захисників.

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