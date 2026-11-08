''Навіть відносно невелика кількість ракет'': в ISW вказали, як Захід міг би допомогти зупинити дроновий терор РФ в Україні

Передача Україні далекобійного озброєння, зокрема американських ракет Tomahawk і німецьких Taurus, дасть змогу Силам оборони уражати ключові об’єкти на території РФ і послабити здатність окупантів завдавати масованих ударів. Навіть відносно невелика кількість поставлених Заходом ракет здатна допомогти Україні захистити критичну інфраструктуру.

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Але поки окупанти продовжують масовані комбіновані удари по критичній інфраструктурі України. У ніч на 7 листопада всі балістичні ракети були націлені на Київ і Київську область, але збити вдалося лише малу частину цілей. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Масований удар по енергетиці

Головними цілями атаки для ворога залишаються об’єкти енергетичної системи. Аналітики ISW зазначають, що цілеспрямовані атаки підтверджують раніше перехоплені плани РФ. Окупанти намагаються зруйнувати українські електростанції та мережі передачі електроенергії, щоб від’єднати АЕС від єдиної енергосистеми й залишити столицю без зовнішнього електропостачання.

В ISW звертають увагу на модернізацію російського озброєння. РФ дедалі частіше оснащує ударні безпілотники великої дальності турбореактивними двигунами та мережевими радіомодемами. Це дає змогу ворожим БПЛА ефективніше долати українську систему ППО й завдавати точкових ударів порівняно із зимовою кампанією 2025–2026 років.

Ситуацію ускладнює виснаження запасів українських ракет-перехоплювачів. Обмежені можливості протидії балістичним ракетам загрожують зробити ключові регіони України вразливішими перед російськими ракетними атаками.

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Далекобійна зброя як ключ до захисту

В Інституті вивчення війни наголошують, що військова підтримка Заходу, зокрема постачання систем ППО, перехоплювачів, далекобійних ракет і надання надійного супутникового доступу над територією РФ, залишається життєво необхідною для послаблення атакувального потенціалу Москви.

За оцінками експертів, передача американських ракет Tomahawk дала б змогу Силам оборони вражати важливі військові об’єкти глибоко в російському тилу. Крім того, на думку аналітиків, актуальним залишається заклик президента України Володимира Зеленського до Німеччини щодо надання крилатих ракет Taurus для знищення пускових установок балістичних ракет РФ.

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Навіть відносно невелика кількість поставленого Заходом далекобійного озброєння здатна докорінно змінити ситуацію. Це дало б змогу Україні систематично завдавати ударів по ключових об’єктах ворога, наприклад, по заводу з виробництва дронів в особливій економічній зоні "Алабуга" (Татарстан) або по авіабазі Енгельс-2 у Саратовській області, де базується стратегічна авіація РФ. Разом з українськими дронами та ракетами власного виробництва західна зброя допоможе істотно послабити здатність Росії чинити далекобійний терор.

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Нагадаємо, в ніч на 8 листопада російські війська атакували дронами Хмельницький. В обласному центрі пошкоджено приватні житлові будинки, а в багатоповерхівках вибито вікна.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що вдень 7 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Полтавській області. Під ворожу атаку потрапили Кременчук і Градизька громада. Унаслідок обстрілу четверо мирних жителів дістали поранення.