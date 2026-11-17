Сили оборони продовжують завдавати втрат російській армії. Так, 16 листопада та в ніч на 17 листопада українські військові уразили 10 засобів радіолокаційної розвідки та радіоелектронної боротьби.

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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в офіційному Telegram-каналі. У дописі також розкрили подробиці ударів по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму та Краснодарському краї РФ.

На Брянщині уражено шість радіолокаційних станцій малої дальності. Російські війська використовують їх для виявлення українських безпілотників і управління засобами ППО на прикордонні. Крім того, там виведено з ладу дві станції РЕБ тактичного рівня, за допомогою яких противник придушує зв'язок і навігацію українських дронів.

Ще дві станції РЕБ уразили на півдні: одну – в районі Яковенкового на тимчасово окупованій території Криму, іншу – поблизу Приазовського в Краснодарському краї РФ.

У Генштабі зазначили, що через втрату радарів російські війська пізніше виявлятимуть українські безпілотники, а без станцій РЕБ не зможуть придушувати їхній зв'язок і навігацію. Це створює нові прогалини в російській обороні та полегшує проходження українських дронів до цілей.

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У відомстві наголосили, що робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 16 листопада російська армія втратила ще 1620 військових. За цю добу українські захисники також знищили два танки, шість бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, чотири РСЗВ, 10 наземних роботизованих комплексів і 1494 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

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