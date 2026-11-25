Найголовніше в операціях на Кримському мосту та проти конвою для Африканського корпусу біля берегів Лівії – не цифри тоннажу, не логістика через прострілювану трасу і не мільярди втрат. Хоча все це, звісно, важливо й відтягує гроші від ЛБС.

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Головне – це мораль. У РФ немає безпечних місць ані біля ТВД, ані на іншому континенті. Вони не можуть прикрити Московський НПЗ і паливний пояс навколо столиці, ключовий міст і водночас улюблену іграшку Путіна, не можуть захистити флот і постачати експедиційне угруповання, не можуть прикрити завод із виробництва ступенів для космічних ракет, регулярно втрачають вимпели на Балтиці, а тепер і в Середземному морі.

При цьому сто п'ятсот ударів по нашій енергетиці, мостах, заводах і залізниці не дають головного результату – СОУ не втрачають боєздатності. Кількість наших ракет і дронів не падає, а зростає. Їхні пропагандисти часто блюють, що у війні з Україною нібито надворі 1943 рік, переломний момент. Та тільки в 1943 році німців розгромили в Африці, замкнули висадкою в Італії, вони сиділи під градом бомбардувань і втратили сотні тисяч полоненими. Вони не виносили НПЗ за тисячі кілометрів раз на три дні, не топили стометрові кораблі на іншому континенті й не обмінювалися полоненими "1000 на 1000". Тому мантри "халва-халва" їм не допоможуть.

Воювати 12 років і зрозуміти, що не можеш безпечно ходити біля Африки, бо "укропи" вбивають. Колись давно турки так само ох*євали: як це люди без галер і вітрильників на тендітних човниках захоплюють їхні судна й топлять у Мармуровому морі? Як же так сталося? Просто сусіди тоді дуже сильно за*бали. Тепер ці сусіди – ви.

Латиніна хотіла нових слів у результаті війни РФ та України? Що ж, у прямому ефірі сталася термічна реакція стільця з виділенням тепла й окисленням пукану в колишньої ліберашки, якій так сильно треба було годувати мамку, що вона стала причмокувати сисю в папки Путлера. Стався локальний "хлопок із подальшим задимленням", "негативне спливання" та "сходження арки в нештатному режимі". Але пофарбують за півтора-два роки, і буде краще, ніж було.

Головне пам’ятати, що в проєкту 20380 на Балтійському флоті з 5 вимпелів один знищений, один важко пошкоджений нашими дронами, а ще один став на багатомісячний ремонт. Тож якщо в них і справді зараз "1943 рік", то бункер у Путіна вже є – залишилося тільки не забути залити в каністру дефіцитного бензину з уцілілого НПЗ. Усе йде чітко за планом.

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