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Наймасовіша здача в полон за 12 років війни: нові свідчення військових РФ, взятих у полон під час операції "Вівальді". Відео

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read7 хв
icon 4,3 т.
Наймасовіша здача в полон за 12 років війни: нові свідчення військових РФ, взятих у полон під час операції "Вівальді". Відео
Наймасовіша здача в полон за 12 років війни: нові свідчення військових РФ, взятих у полон під час операції "Вівальді". Відео
Джерело: колаж OBOZ.UA

Понад 250 російських військовослужбовців, серед яких десятки офіцерів, потрапили в полон під час трьох етапів операції "Вівальді" на Лиманському напрямку. Полонені розповіли про голод, виснаження, відсутність евакуації поранених та управлінський хаос у російських підрозділах, через який військові дедалі частіше опиняються в ситуації, коли не можуть виконувати накази командування.

Про це повідомив Третій армійський корпус. Військові оприлюднили відео масової здачі окупантів у полон та їхніх розмов з командиром корпусу, бригадним генералом Андрієм Білецьким.

Російські військові розповіли про голод і виснаження

На оприлюднених кадрах полонені росіяни розповідають, що через відсутність провізії на позиціях були змушені їсти кропиву та кору, а також полювати на диких тварин. З водою ситуація, за їхніми словами, була настільки складною, що для втамування спраги вони збирали дощову воду, а деколи пили навіть власну сечу.

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Наймасовіша здача в полон за 12 років війни: нові свідчення військових РФ, взятих у полон під час операції ''Вівальді''. Відео

Полонені росіяни розповідають, що через відсутність провізії їм доводилось їсти кропиву та кору.

Джерело: Скриншот

Один із російських офіцерів під час розмови з Білецьким підтвердив, що особовий склад масово гине від голоду та виснаження.

За словами полонених, поранених російських військових не евакуюють із позицій. Тому єдиним шансом вижити для них залишається самотужки доповзти до точки евакуації.

Російські командири втрачають контроль

Ще однією причиною масової здачі в полон у Третьому армійському корпусі називають управлінський хаос у російських штабах. За словами українських військових, під тиском "Трійки" російські підрозділи почали втрачати контроль над ситуацією на полі бою.

Зокрема, у полон дедалі частіше потрапляють не лише піхотинці, а й військовослужбовці, які виконують спеціалізовані завдання.

"Зараз у кількох російських полках почався розвал. Саме тому в полон потрапляє навіть не піхота, а пілоти БПЛА, мінометники, фахівці РЕБ. Ми піхоту в окопах зустрічаємо рідше, ніж спеціалістів", – заявив Білецький.

За його словами, це свідчить про проблеми не лише на рівні окремих позицій, а й у системі управління російськими підрозділами.

Наймасовіша здача в полон за 12 років війни: нові свідчення військових РФ, взятих у полон під час операції ''Вівальді''. Відео

Російські солдати здаються цілими ротами

"Полон – найкраще, що з вами могло статися"

Полонені російські офіцери також розповіли, що приблизно вісім місяців тому ситуація на цьому напрямку різко змінилася. За їхніми словами, просування російських військ зупинилося після посилення протистояння з Третім армійським корпусом, а виконувати накази командування стало дедалі складніше.

Водночас російські військові, за словами української сторони, опинилися між погрозами власного командування та фактичною втратою можливості нормально забезпечувати свої підрозділи.

Наймасовіша здача в полон за 12 років війни: нові свідчення військових РФ, взятих у полон під час операції ''Вівальді''. Відео

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрійм Білецький

Джерело: Скриншот

Звертаючись до полонених, Білецький заявив, що здача в полон у їхній ситуації є єдиним шансом зберегти життя.

"Полон – найкраще, що з вами могло статися, бо найближчим часом ваші військові потраплять у ще більше пекло", – сказав командир корпусу.

Нагадаємо, за три сезони операції "Вівальді" Третій армійський корпус під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького звільнив 176 км² на Лиманському напрямку, знищив понад 5 тисяч ворогів та захопив у полон 250 російських військовослужбовців.

Як повідомляв OBOZ.UA:

В межах операції "Вівальді" Сили оборони звільнили три села на Донеччині – Нове, Рідкодуб та Катеринівку. Також українські військові відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

У рамках наступальної операції "Вівальді" Третій армійський корпус застосував наземні роботизовані комплекси розмінування. Зокрема, на напрямку Шандриголового роботи за дві ночі розчистили близько 30 км маршрутів, що дозволило зменшити ризики для саперів.

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