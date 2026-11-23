У боях за Україну загинув захисник із Галича Івано-Франківської області Руслан Дутчак. У вересні він зустрів свій 31 день народження, а за два місяці його життя обірвалося на Херсонщині.

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23 листопада з Героєм прощаються на його малій батьківщині. Про воїна розповіли у міськраді Галича.

Що відомо про Героя

Про загибель молодого воїна-земляка громада Галича дізналася 20 листопада.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 18 листопада 2026 року, захищаючи Україну, загинув наш земляк, уродженець міста Галича Дутчак Руслан Михайлович, 16 вересня 1995 року народження", – зазначили у міськраді.

На військову службу Руслана призвали у липні цього року. Служив солдат Дутчак у військовій частині А 7030 на посаді розвідника-оператора безпілотних літальних апаратів розвідувального підрозділу.

"Свій останній бій Захисник прийняв у районі селища Кар'єрне Бериславського району Херсонської області. Ще одне молоде життя забрала війна. Ще одна родина переживає непоправну втрату. Та пам’ять про тих, хто став на захист рідної землі, залишиться з нами назавжди. Галицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав Руслана. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі", – звернулися до близьких полеглого Героя у міськраді.

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22 листопада Руслан Дутчак повернувся до рідного міста – на щиті. Земляки зустрічали його, прихиливши коліно.

Того ж дня за Героєм відслужили панахиду.

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Похорон же відбудеться у понеділок, 23 листопада, о 12:00.

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