Наземний транспорт не міг дістатися: українські воїни евакуювали ще двох поранених безпілотним повітряним кейсеваком StarGate. Фото і відео

Військовослужбовці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 протягом тижня провели дві повітряні евакуації поранених із поля бою за допомогою безпілотного кейсеваку StarGate. Наземний транспорт не міг дістатися до позицій через складний рельєф, водні перешкоди та загрозу ворожих FPV-дронів.

Відео дня

Про проведення операцій і порятунок бійців розповіли на Facebook-сторінці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2. До підготовки та виконання місій також долучилася команда SkyFall, яка розробляє та виробляє кейсевак StarGate.

Евакуація з поля бою

Врятовані військовослужбовці – 25-річний Євген із позивним "Ізюм" та 24-річний Артем на псевдо "Колобок". Обидва зазнали тяжких поранень кінцівок і перебували на позиціях у сірій зоні, приблизно за п’ять кілометрів від державного кордону з Росією.

Через небезпеку та складні умови дістатися до них наземним транспортом було неможливо. Повітряна евакуація залишалася єдиним доступним способом доправити бійців до медиків.

Упродовж тижня військовослужбовці CODE 9.2 спланували, підготували та провели дві евакуаційні місії. Для їх виконання знадобилася злагоджена взаємодія кількох підрозділів, залучення додаткових сил і засобів та організація вогневого прикриття.

Зокрема, для придушення ворожих позицій застосовували важкі ударні дрони Vampire.

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Політ без GPS

Під час однієї з операцій безпілотний кейсевак StarGate подолав майже 30 км до позиції пораненого військового, а потім стільки ж у зворотному напрямку – вже з бійцем на борту.

У районі проведення місії противник активно застосовував засоби радіоелектронної боротьби, намагаючись повністю придушити GPS. Однак навігаційна система на базі штучного інтелекту, встановлена на борту безпілотника, та майстерність пілотів дали змогу виконати політ без супутникової навігації й успішно завершити евакуацію.

Головні історії дня

Командир 475-го ОШП CODE 9.2 Олександр Настенко з позивним "Флінт" зазначив, що наступне завдання підрозділу – використати отриманий досвід для підготовки екіпажів і зробити такі операції системною практикою.

"Надалі ми плануємо внести зміни до штатної структури нашого полку та створити у складі медичної роти окреме відділення санітарної авіації. Воно спеціалізуватиметься безпосередньо на евакуації поранених із поля бою повітряним транспортом", – наголосив командир.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, як бійці 63-ї ОМБр вивели 8 цивільних із Лиману і закрили їх собою від FPV-дрона.