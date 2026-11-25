Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков уперше прокоментував витік бази даних Росстату, який дає змогу оцінити втрати російської армії у війні проти України. У відповідь на запитання журналіста він закликав не брати до уваги жодні дані, крім тих, які оприлюднює Міністерство оборони РФ.

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Про це повідомляє видання розслідувань "Важные истории" у своєму Telegram-каналі. Під час брифінгу журналіст NBC попросив Пєскова прокоментувати публікації кількох видань про ймовірну загибель близько 700 тисяч російських військових.

Представник Кремля відповів, що оприлюднювати інформацію про кількість загиблих може лише Міноборони РФ.

Водночас журналісти "Важных историй" проаналізували витік державної статистичної бази й підрахували, що органи РАЦС по всій Росії зареєстрували майже пів мільйона смертей військових, які загинули у війні проти України.

Якщо розділити цю кількість на 1678 днів війни – з 24 лютого 2022 року до 28 вересня 2026-го, – виходить, що Росія втрачає одну людину кожні п'ять хвилин.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія намагається компенсувати величезні втрати окупаційних військ за допомогою прихованої мобілізації. За даними британської розвідки, щомісяця російська армія втрачає на фронті від 30 до 40 тисяч осіб убитими та пораненими.

Британський офіцер у відставці Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що загальна мобілізація в Росії фактично вже триває, але Кремль маскує її фінансовими стимулами та адміністративним примусом. Зокрема, російських роботодавців зобов'язали вести військовий облік працівників і передавати військкоматам списки потенційних призовників.