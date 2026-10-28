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"Не було навіть спроб штурмових дій": у ДШВ спростували заяви ворога про "захоплення" Барилівки на Сумщині. Карта

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
933
"Не було навіть спроб штурмових дій": у ДШВ спростували заяви ворога про "захоплення" Барилівки на Сумщині. Карта
"Не було навіть спроб штурмових дій": у ДШВ спростували заяви ворога про "захоплення" Барилівки на Сумщині. Карта

Село Барилівка Сумської області залишається під контролем Сил оборони України. Заява росіян про її захоплення не відповідає дійсності та є фейком.

Окрім того, біля цього села не було навіть спроб штурмових дій. Про це зазначили військові 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗС України.

Що відомо

Сили оборони спростували заяви окупантів про нібито захоплення села Барилівка, що на Сумщині. Загарбники поширювали фейкову інформацію про те, що нібито цей населений пункт не під контролем Сил оборони. Військові 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗС України спростували брехню окупантів і наголосили, що Барилівка залишається під контролем України, ба більше, біля цього села не було навіть спроб штурмових дій.

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Захисники пояснили таку брехню окупантів тим, що до кінця місяця лишилося кілька днів, і загарбникам треба звітувати про жовтневі "досягнення".

"Рішучі наступальні дії" 41-го мотострілецького полку відбулися лише в телеграм-каналах і коментарях. Пояснення такої активності ворога просте: до кінця місяця лишилося кілька днів, і треба звітувати про жовтневі взяття українських населених пунктів", – пояснили в ДШВ.

"Радимо угрупованню "север" не зупинятися на Барилівці. До 31 жовтня ви ще встигаєте "звільнити" Київ", – написали військові 8 корпусу Десантно-штурмових військ ЗС України.

Мапа бойових дій в Україні. Барилівка на мапі.Джерело: Deep State

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у ЗСУ розповіли про тренінги з психологічної стійкості для військових. Так, у вересні–жовтні 2026 року у Збройних силах України провели 34 виїзні тренінги з психологічної підтримки. У них взяли участь близько 1040 військовослужбовців різних категорій.

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