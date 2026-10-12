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Не лише ПНЗ: в Міноборони показали повну картину уражень російських об'єктів у вересні

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
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Не лише ПНЗ: в Міноборони показали повну картину уражень російських об'єктів у вересні
Черевики військових ЗСУ проходять перевірку перед використанням. Джерело: Міністерство оборони України.

Зимове взуття для українських військових проходить лабораторні випробування, під час яких перевіряють його водонепроникність, міцність і стійкість до механічних пошкоджень. Тестують не лише готові черевики, а й окремі матеріали, з яких їх виготовляють, зокрема мембрану, підошву, нубук та утеплення.

Про це повідомило Міністерство оборони України. У відомстві розповіли про випробування зимових черевиків із високими берцями, призначених для забезпечення потреб Збройних сил України.

Під час лабораторних випробувань фахівці оцінюють, чи здатне військове взуття витримувати тривале використання в складних погодних умовах. Перевірки охоплюють характеристики матеріалів, захист від проникнення води, міцність конструкції та стійкість до пошкоджень.

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Не лише ПНЗ: в Міноборони показали повну картину уражень російських об'єктів у вересні

Зимове взуття військових. Джерело: Міністерство оборони України.

Окрему увагу приділяють підошві, яка має захищати стопу від проколів і механічних навантажень. Також перевіряють зчеплення взуття з поверхнею, зокрема зі снігом і мокрим ґрунтом, що важливо для пересування військових у зимовий період.

Станом на кінець вересня за контрактами, укладеними для забезпечення потреб війська у 2026 році, відвантажили майже 260 тисяч пар зимових черевиків із високими берцями.

У межах випробувань перевіряють водонепроникність взуття, зокрема його здатність протистояти тривалому контакту з водою. Серед заявлених параметрів тестування – до 44 годин перебування у воді та 158 400 циклів згинання.

Такі перевірки дають змогу оцінити, наскільки взуття зберігає свої властивості під час інтенсивної експлуатації.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в 2026 році Агенція оборонних закупівель (АОЗ) у системі Міністерства оборони України законтрактувала на понад 300% більше безпілотників, ніж за минулий рік. Йдеться про дрони різних типів і призначення.

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