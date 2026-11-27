У Росії розроблюють ще одну систему супутникового зв’язку для своєї армії, окрім уже наявної "Рассвет". Росіяни мають намір розгорнути в космосі 240 апаратів цієї системи.

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Про це розповів заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю британському виданню The Times. Наразі в країні-агресорці планують вивести на орбіту 924 супутники до 2035 року.

Що відомо

Йдеться про російський проєкт "Инносеть". Її розробкою займається компанія "Геоскан", яка базується у Санкт-Петербурзі.

За словами Скібіцького, Росія має 10-річний план розгортання супутникових мереж в інтересах своїх збройних сил. Це не лише система "Рассвєт", а й про новий проєкт – "Інносєть".

Він зазначив, що до 2036 року росіяни мають намір розгорнути в космосі 240 апаратів цієї системи.

Заступник начальника ГУР МО розповів, що план агресора щодо "Рассвєта" – вивести на орбіту 924 супутники до 2 035 року.

Також він наголосив, що розгортання російських низькоорбітальних супутникових мереж становить глобальну загрозу.

"(За умови повноцінного розгортання системи "рассвєт". – Ред.) Росія могла б оснащувати різні види озброєння приймачами цієї мережі та використовувати їх в усьому світі. Це дозволило б Москві застосовувати морські дрони або БПЛА в регіонах далеко за межами Чорного моря – у Європі, Африці, на Близькому чи Далекому Сході", – наголосив Вадим Скібіцький.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що російська програма зі створення власної низькоорбітальної супутникової системи зв’язку "Рассвет", яку розробляє компанія "Бюро 1440", зіткнулася з черговим інцидентом. Супутник "Рассвет-3" під номером 17 (ідентифікатор NORAD 100083) 30 жовтня згорів у щільних шарах атмосфери.