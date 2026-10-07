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Не лише турелі: Ігнат пояснив, завдяки чому зросла кількість збитих реактивних "Шахедів"

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
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icon 1,9 т.
Не лише турелі: Ігнат пояснив, завдяки чому зросла кількість збитих реактивних "Шахедів"
Юрій Ігнат. Джерело: GettyImages

Україна збільшила кількість збитих реактивних "Шахедів" завдяки комплексній роботі різних засобів протиповітряної оборони. Російські БПЛА також знищують і автоматизовані турелі, однак їхній внесок поки залишається обмеженим.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він додав, що важливу роль у боротьбі з реактивними безпілотниками також відіграють дрони-перехоплювачі, авіація та засоби РЕБ.

Турелі дають лише частину результату

Ігнат підтвердив, що ефективність знищення реактивних "Шахедів" зросла, але пов’язувати це лише з роботою автоматизованих турелей не варто.

"Не завдяки цьому. Про турелі було оголошено, що вони працюють. Відсоток збиття доволі невисокий, тому що це треба масштабувати. Турель – це об'єктове прикриття, десь на підступах до об'єкта, який захищається", – пояснив він.

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Начальник служби зв'язків з громадськістю командування додав, що автоматизована турель є лише одним із компонентів комплексної системи ППО. Вона оснащена кулеметом і за сприятливих погодних умов може уражати цілі на відстані близько кілометра, якщо дрон заходить у зону її ефективної роботи.

За його словами, такі турелі встановлюють не лише в Києві, а й в інших містах. Вони доповнюють інші засоби протиповітряної оборони та працюють у складі єдиної системи.

"Якийсь відсоток збили турелі, до 10% умовно кажучи. Дрони-перехоплювачі можуть ще 20%, авіація – 30-40%, плюс системи РЕБ працюють. Вся комплексна система ППО дає результат", – підсумував Ігнат.

Нагадаємо, українські прикордонники вже використовують автоматизовані турелі зі штучним інтелектом для знищення російських безпілотників. Система самостійно захоплює та супроводжує повітряну ціль, а оператору залишається обрати тип озброєння та відкрити вогонь.

Як писав OBOZ.UA, Росія може посилити масовані удари по Україні взимку 2026–2027 років, щоб змусити Київ погодитися на капітуляцію. Саме тому Кремль робить ставку на одночасне використання балістичних ракет і великої кількості реактивних дронів.

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