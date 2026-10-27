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Не містить жодної китайської деталі: у Литві створили реактивний дрон-перехоплювач X-12 і вже випробували в Україні. Фото

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
4,9 т.
Не містить жодної китайської деталі: у Литві створили реактивний дрон-перехоплювач X-12 і вже випробували в Україні. Фото
У Литві представили реактивний дрон-перехоплювач X-12. Джерело: Gabija Šileikaitė/Delfi

У Литві представили новий реактивний безпілотник X-12, призначений для перехоплення швидких повітряних цілей, зокрема російських реактивних "Шахедів". Розробники технології, яка вже пройшла випробування у бойових умовах в Україні, впевнені, що вона може значно посилити протиповітряну оборону нашої країни та навіть змінити хід війни.

Міністерство національної оборони також вітає можливість інтеграції таких безпілотників в систему протиповітряної оборони Литви. Про це повідомило видання Delfi.

Що відомо про перехоплювач

Асоціація Strategic Defense Alliance (SDA), яка об’єднує українські, литовські та латвійські компанії у сфері оборонних технологій, представила X-12 як один з елементів багаторівневої системи протиповітряної оборони, що розробляється SDA.

Представник асоціації Річардас Савіцкас зазначив, що X-12 – це безпілотний літальний апарат з турбореактивним двигуном, призначений для перехоплення та збивання повітряних цілей, зокрема реактивних безпілотників "Герань-5" та "Шахед", що використовуються Росією.

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Не містить жодної китайської деталі: у Литві створили реактивний дрон-перехоплювач X-12 і вже випробували в Україні. Фото

Дрон-перехоплювач X-12. Джерело: Gabija Šileikaitė/Delfi

Він повідомив, що Х-12 випробовується в умовах війни в Україні. "Без українців ми нічого не змогли б зробити, бо самі не маємо умов для випробування таких технологій", – сказав Савіцкас.

За його словами, пропонуючи такі рішення, асоціація прагне зробити свій внесок у зміцнення протиповітряної оборони Литви.

"Найважливіше для нас, щоб Литва отримала новітні технології для захисту неба. Це шлях, яким ми йдемо – ми надаємо Литві технології для захисту нашого неба. Наявність їх у Литві є надзвичайно важливою", – пояснив представник SDA.

Перехоплювачі Х-12 також планують постачати в Україну.

"Українські солдати, які випробували цю технологію, дуже задоволені. Поки що Х-12 не має аналогів. Це абсолютно унікальна технологія. Загалом, ми передбачали, що Росія перейде на турбінні двигуни. Практично ми йшли нога в ногу з цією зміною", – зазначив Савіцкас.

Не містить жодної китайської деталі: у Литві створили реактивний дрон-перехоплювач X-12 і вже випробували в Україні. Фото

У Литві створили реактивний дрон-перехоплювач X-12. Джерело: Gabija Šileikaitė/Delfi

"Я вважаю, що X-12 може змінити хід війни в Україні. Коли ми почнемо збивати дрони типу "Шахед", росіяни зрозуміють, що ми маємо потужну зброю для протидії їм, а зараз ви бачите, що відбувається в Києві та в інших регіонах України. Ми хочемо, щоб росіяни знали, що й у Литві ми маємо такі можливості. Це засіб стримування", – додав він.

Характеристики X-12

Розробники кажуть, що однією з ключових переваг X-12 є його ціна.

"Ми прагнули, щоб X-12 був набагато дешевшим за сам "Шахед", і нам це вдалося. Крім того, він значно перевершує "Шахед" – як за швидкістю, так і за вагою, і за потужністю вибухового заряду", – зазначив співрозмовник Delfi.

Не містить жодної китайської деталі: у Литві створили реактивний дрон-перехоплювач X-12 і вже випробували в Україні. Фото

Випробування X-12. Джерело: Gabija Šileikaitė/Delfi

X-12 оснащений турбореактивним двигуном і, як заявляють в SDA, може розвивати максимальну швидкість до 700 км/год. Крейсерська швидкість польоту становить близько 350 км/год.

Заявлена дальність польоту дрона сягає 126 км, а максимальна висота – 10 км. Залежно від комплектації та корисного навантаження тривалість польоту може перевищувати 12 хвилин.

Крім того, X-12 унікальний тим, що не містить жодної китайської деталі.

"Для нас було надзвичайно важливо, щоб не довелося використовувати жодних китайських компонентів. Двигуни зібрано в Литві, частину деталей – у Латвії, інші – в Україні. Ми співпрацюємо з науковцями з Vilnius TECH. Вони виконали певні доручені нами завдання, і ми досягли бажаного результату", – розповів представник асоціації.

Не містить жодної китайської деталі: у Литві створили реактивний дрон-перехоплювач X-12 і вже випробували в Україні. Фото

Дрон стане один з елементів багаторівневої системи ППО. Джерело: Gabija Šileikaitė/Delfi

Як повідомляв OBOZ.UA, норвезький депутат Петер Фрьоліх намагався незаконно переправити в Україну дрони з тепловізорами, однак митниця зупинила відправлення. Згодом політику вдалося домогтися зміни правил.

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