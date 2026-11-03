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"Не можна їх жаліти – вони йдуть вбивати нас": Зеленський відреагував на різке зростання втрат в армії РФ

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
801
"Не можна їх жаліти – вони йдуть вбивати нас": Зеленський відреагував на різке зростання втрат в армії РФ
Володимир Зеленський. Джерело: president.gov.ua

Ситуація на фронті залишається контрольованою, а російські окупанти не мають переваги на полі бою. Попри збільшення кількості живої сили, армія РФ все одно зазнає рекордних втрат.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріх Мерцом. Глава держави наголосив, що російських військових не варто жаліти, адже вони приходять в Україну, щоб убивати.

Рекордні втрати російської армії у жовтні

За словами Зеленського, ситуація на фронті залишається складною, однак контрольованою. Українські військові наразі не фіксують переваги російської армії чи суттєвих несподіванок на полі бою.

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Президент зазначив, що Росія збільшила кількість військових, яких залучає до наступальних операцій, проте це не допомогло їй уникнути значних втрат. За його словами, лише за жовтень армія РФ втратила близько 54 тисяч військових убитими та пораненими.

"Це дійсно рекорд, але це вони відправляють вбивць – десятки тисяч, і тому ці 54 тисячі втрат російських вбивць. Тому тут не можна їх жаліти, вони йдуть вбивати нас. Те, що хлопці змогли технологічно їх зараз перемагати на фронті – просто молодці", – підкреслив Зеленський.

Президент наголосив на потребі посилити ППО України

Проте, додав він, ситуація з протиповітряною обороною України залишається складною. За його словами, не досягнувши бажаних результатів на фронті, Росія зосередилася на масованих ударах по цивільному населенню, енергетичних об’єктах та залізничній інфраструктурі.

"Тобто тут треба зібрати силами і захищати як можна краще, і працювати безумовно з партнерами", – наголосив Зеленський.

Як повідомляв OBOZ.UA, 3 листопада Володимир Зеленський прибув до Берліна. Там він зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, також запланована зустріч із президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром та президенткою Бундестагу Юлією Клекнер. За його словами, пріоритетом нинішніх перемовин залишається дипломатична координація: важливі зустрічі, зміцнення ППО та підтримка української енергетики.

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