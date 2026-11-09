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Не пережив військових дій: підтвердилась інформація про смерть брата ексрадника ОП Подоляка, який воював проти України. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
1,7 т.
Не пережив військових дій: підтвердилась інформація про смерть брата ексрадника ОП Подоляка, який воював проти України. Фото
Володимир Подоляк. Джерело: Х.

Старший брат колишнього радника Офісу президента України Михайла Подоляка, Володимир Подоляк, загинув під час війни на боці Росії. Згідно з документами, він дістав внутрішньочерепну травму внаслідок військових дій на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє OSINT-проєкт Killed in Ukraine (KIU), який ідентифікує російських військових, загиблих у війні проти України. Нові подробиці стали відомі після аналізу витоку даних Росстату.

Про смерть Володимира Подоляка стало відомо ще у 2024 році. У червні того року OSINT-проєкт Killed in Ukraine повідомив про виявлення його могили. На хресті була зазначена дата смерті – 19 травня 2024 року.

Дані з витоку Росстату містять інформацію про медичне свідоцтво про смерть Подоляка. У документі зазначено, що він помер у віці 59 років, а безпосередньою причиною смерті стала невизначена внутрішньочерепна травма. Первинною причиною вказані ушкодження, отримані внаслідок невизначених військових дій (код Y36.2).

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Не пережив військових дій: підтвердилась інформація про смерть брата ексрадника ОП Подоляка, який воював проти України. Фото

Свідоцтво про смерть. Джерело: Акаунт у Х OSINT-проєкту Killed in Ukraine (KIU).

Згідно з оприлюдненими відомостями, місцем смерті зазначена Кирилівка Мелітопольського району Запорізької області. У документах також вказано, що Володимир Подоляк проживав у Москві.

Не пережив військових дій: підтвердилась інформація про смерть брата ексрадника ОП Подоляка, який воював проти України. Фото

Свідоцтво про смерть. Джерело: Акаунт у Х OSINT-проєкту Killed in Ukraine (KIU).

Додаткові деталі про його можливу причетність до російської військової розвідки KIU виявив під час дослідження обставин загибелі. На портреті біля могили Подоляк зображений у формі полковника російської армії. Серед його нагород помітні знак "За службу у військовій розвідці" та два ордени "За мужність".

Також біля могили знайшли вінок зі стрічкою з написом "Від колективу ЦПС". У Killed in Ukraine припустили, що ця абревіатура може стосуватися Центру підготовки фахівців Головного розвідувального управління Росії.

Не пережив військових дій: підтвердилась інформація про смерть брата ексрадника ОП Подоляка, який воював проти України. Фото

Вінок від Центру підготовки фахівців Головного розвідувального управління Росії. Джерело: Акаунт у Х OSINT-проєкту Killed in Ukraine (KIU).

У квітні 2024 року Михайло Подоляк публічно підтверджував, що його старший брат проживає в Росії. Тоді він наголошував, що не спілкується з родичем і не може відповідати за його рішення.

За словами Подоляка, Володимир вирішив залишитися в іншій країні ще за часів Радянського Союзу. Водночас радник президента заперечував інформацію про можливу роботу брата в російських спецслужбах, зокрема в УГБ чи ФСБ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на ТОТ України було ліквідовано колаборанта Ігоря Лебезнєва, очільника так званої Донецької залізниці. Він дістав тяжкі поранення ще 24 жовтня, коли БпЛА атакував житловий будинок у селищі Зуївка поблизу Харцизька на окупованій території Донецької області.

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