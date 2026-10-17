''Не перший випадок'': у Генштабі спростували заяви РФ про наближення до Запоріжжя та захоплення міст на Донеччині

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ілюстрація - електроенергія, ЛЕПВ Україні графіки відключення електроенергії діють не усюди: в якому місті найгірша ситуаціяПутін чекає на 2027 рік: як перемога ультраправих у Франції може змінити Європу й НАТО та що загрожує Україні. Інтерв’ю з ШамшуромПутін чекає на 2027 рік: як перемога ультраправих у Франції може змінити Європу й НАТО та що загрожує Україні. Інтерв’ю з ШамшуромСабо сказав, кого в "Динамо" потрібно "посадити на лаву"Сабо сказав, кого в "Динамо" потрібно "посадити на лаву"Люди, народжені у ці місяці, зазвичай живуть довшеЛюди, народжені у ці місяці, зазвичай живуть довшеЛегенда українського футболу погодився очолити київське "Динамо"Легенда українського футболу погодився очолити київське "Динамо"Водій подав позовПоліція оштрафувала п'яного водія: він подав позов на 50 тис. грн, бо алкотестер міг бути нестерильнимВ Україні шість компаній запустили серійне виробництво турбореактивних двигунів: як це допоможе в боротьбі з дронамиВ Україні шість компаній запустили серійне виробництво турбореактивних двигунів: як це допоможе в боротьбі з дронамиДональд ТрампЦіна на нафту продовжують стрімко зростати: Трампу не допомогла "дизельна угода" з Путіним"Ви маріонетка Путіна?" Гегсету поставили незручне питання. Відео"Ви маріонетка Путіна?" Гегсету поставили незручне питання. ВідеоРосія поповнює арсенали бронетехніки та гаубиць на п’яти базах зберігання: в ISW пояснили, що це означаєРосія поповнює арсенали бронетехніки та гаубиць на п’яти базах зберігання: в ISW пояснили, що це означає

"Не перший випадок": у Генштабі спростували заяви РФ про наближення до Запоріжжя та захоплення міст на Донеччині

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 126
"Не перший випадок": у Генштабі спростували заяви РФ про наближення до Запоріжжя та захоплення міст на Донеччині
Нарада з представниками військових частин. Ілюстративне фото. Джерело: Telegram-канал Сирського.

У Генеральному штабі ЗСУ спростували заяви командування РФ про нібито захоплення 92 українських населених пунктів від початку вересня та суттєвого наближення ворога до Запоріжжя. Наразі Костянтинівка, Добропілля та інші міста, про захоплення яких заявляла країна-агресорка, залишаються під контролем Сил оборони України.

Про це у коментарі медіа заявив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов. Він зазначив, що російське командування не вперше поширює неправдиву інформацію про ситуацію на фронті.

РФ знову приписує собі перемогу

Кавальов переконаний, що через відсутність значних успіхів на фронті російське командування намагається створити для свого керівництва і власної аудиторії ілюзію масштабних перемог. Як приклад там навели доповідь начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова, яка побудована на брехні, маніпуляціях та перебільшеннях.

Читайте також
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
icon 17,2 т.
Росія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світлом
icon 17,2 т.
Росія влаштувала одну з наймасованіших атак на Вінниччину: постраждали шестеро людей, є проблеми зі світлом
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 13,7 т.
Сили оборони відмінусували ще 1950 окупантів і знищили 4 РСЗВ ворога: дані Генштабу
icon 13,7 т.
Сили оборони відмінусували ще 1950 окупантів і знищили 4 РСЗВ ворога: дані Генштабу
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 12,9 т.
"Думали, що буде, як у Криму": російський генерал зізнався, що Кремль недооцінив Україну. Відео
icon 12,9 т.
"Думали, що буде, як у Криму": російський генерал зізнався, що Кремль недооцінив Україну. Відео

За твердженням Герасимова, з 1 вересня російські війська нібито захопили понад 1800 квадратних кілометрів української території та 92 населені пункти. Водночас у Генштабі України ці дані спростували.

"Насправді завдяки активним діям Сили оборони України від початку осені звільнили більше територій, ніж вдалося захопити ворогу", – поінформував Ковальов.

Він також спростував твердження Герасимова про захоплення Добропілля, наголосивши, що місто й надалі перебуває під контролем України.

"Це не перший випадок, коли російське керівництво видає бажане за дійсне. Зокрема, 1 вересня Путін заявляв про захоплення Святогірська, який насправді був і залишається під контролем Сил оборони України", – нагадав він.

У Генштабі ЗСУ також спростували заяви російського командування про нібито захоплення Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та вихід військ РФ до околиць Краматорська. За словами речника Андрія Ковальова, станом на ранок 17 жовтня в Костянтинівці тривають бої, місто залишається під контролем Сил оборони, а Олексієво-Дружківка також не захоплена.

''Не перший випадок'': у Генштабі спростували заяви РФ про наближення до Запоріжжя та захоплення міст на Донеччині

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Недостовірними в Генштабі назвали й повідомлення про наступ окупантів у передмісті Слов'янська та контроль над більшою частиною Миколаївки. За даними українських військових, на південну околицю населеного пункту проникла лише невелика ворожа група, яку зараз ліквідовують.

Ковальов також відкинув заяви Герасимова про бої за Оріхів і нібито захоплення Новопавлівки та Новоандріївки.

"Насправді станом на 17 жовтня всі три населені пункти залишаються під контролем Збройних Сил України", – сказав він.

Речник Генштабу ЗСУ також спростував заяви про нібито наближення російських військ до південних околиць Запоріжжя на п’ять кілометрів. За його словами, лінія бойового зіткнення вже тривалий час проходить приблизно за 22 кілометри від обласного центру.

''Не перший випадок'': у Генштабі спростували заяви РФ про наближення до Запоріжжя та захоплення міст на Донеччині

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Як повідомляв OBOZ.UA, російське військове командування наказало контингенту російської армії захопити Донецьку область до кінця 2026 року, однак окупанти вже провалили 15 встановлених термінів. За нинішніх темпів просування вони змогли б захопити територію повністю лише восени 2032 року.

Схожі теми
Війна в УкраїнівійськовіРосіяУкраїнаДонецька областьЗапоріжжяГенеральний штаб ЗСУВалерій ГерасимовВалерій Герасимов
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись