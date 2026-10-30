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"Не послухалися Трампа": у Кремлі поскаржилися на удари України по російських НПЗ. Відео

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
2,1 т.
"Не послухалися Трампа": у Кремлі поскаржилися на удари України по російських НПЗ. Відео
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Джерело: РосЗМІ

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков висловив обурення з приводу українських ударів по нафтопереробних заводах Росії. За його словами, в Україні "не послухались" президента США Дональда Трампа та "ігнорують його".

Про це Ушаков сказав у коментарі російським ЗМІ 30 жовтня. Також він згадав про майбутні тристоронні переговори за посередництва США.

Що сказав Ушаков

У Кремлі обурились через українські атаки на російські НПЗ. Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков поскаржився, що Україна завдає далекобійних ударів по російських НПЗ. Він пожалівся, що Київ робить це, попри заклики США.

"Не послухались Трампа і, я б сказав, ігнорують його", – сказав помічник диктатора. 

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За його словами, це відбувається тому, що Україна має підтримку Європи. 

"Київ навряд чи наважився б на удари по російських НПЗ без підтримки Європи", – заявив він.

Також він згадав про майбутні тристоронні переговори за посередництва США, "які мають вирішальне значення". 

Тим часом самі росіяни також продовжують ігнорувати будь-які домовленості.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що У Росії заявили, що не планують залучати представників Європейського Союзу до майбутніх тристоронніх переговорів щодо завершення війни проти України. У Єврокомісії у відповідь наголосили, що продовжують брати участь у дипломатичних зусиллях, спрямованих на досягнення тривалого миру. 

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