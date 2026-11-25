Лазерна зброя, яку Україна розробляє та випробовує для протидії російським безпілотникам, працює зовсім не так, як її часто зображують у фантастичних фільмах. Її завдання – не пропалити корпус дрона наскрізь чи розрізати його на частини потужним променем, а тривалий час утримувати лазерне випромінювання на певній ділянці цілі, щоб через перегрів вивести з ладу внутрішні компоненти.

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Про це розповів фахівець із радіотехнологій, радник президента України Сергій ("Флеш") Бескрестнов у своєму Telegram-каналі. Він пояснив, від чого залежить ефективність лазерного комплексу.

Як насправді лазер знищує безпілотники

За словами Бескрестнова, поширене уявлення про лазерну зброю сформоване передусім фантастичними фільмами. У них лазерний промінь миттєво пропалює отвори в корпусі техніки, розрізає крила та розділяє об'єкти на частини просто в повітрі.

Однак принцип роботи бойових лазерних комплексів протиповітряної оборони інший. Їхнє основне завдання – сфокусувати випромінювання на конкретній ділянці безпілотника й утримувати його там достатньо довго. Енергія лазера нагріває обрану ділянку доти, доки перегрів не виведе з ладу внутрішні вузли дрона.

Таким чином для ураження цілі не обов'язково фізично розрізати її корпус або пробити наскрізний отвір. Достатньо пошкодити критично важливі компоненти, без яких безпілотник не зможе продовжувати політ або виконувати завдання.

Від чого залежить ефективність лазерної зброї

Бескрестнов звернув увагу на два важливі чинники – потужність лазерного випромінювання та час, протягом якого промінь залишається сфокусованим на певній точці цілі.

Потужність впливає на дальність ураження, а також на те, скільки часу потрібно утримувати лазерну пляму, щоб досягти необхідного результату. Чим більше енергії система передає на обрану ділянку за одиницю часу, тим швидше вона може нагріти її до критичної температури.

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Водночас лазерний комплекс має не просто спрямувати промінь у бік безпілотника, а точно супроводжувати ціль і зберігати фокусування на визначеній ділянці. Якщо промінь постійно зміщуватиметься, енергія розподілятиметься по більшій площі й ефект нагрівання може бути недостатнім.

Україна першою у світі збила реактивний дрон бойовим лазером

Пояснення принципу роботи лазерної зброї з'явилося на тлі першого підтвердженого випадку ураження реактивного ударного безпілотника бойовим лазером в Україні.

25 листопада Бескрестнов повідомив, що український лазерний комплекс "Блиск" збив реактивний безпілотник типу "Герань". Це перший у світі випадок знищення реактивного ударного дрона бойовим лазером.

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Комплекс розробила українська компанія Carmine Sky. На момент ураження він захищав об'єкт критичної інфраструктури. Бескрестнов зазначив, що лазерні технології для протиповітряної оборони в Україні розробляють одразу кілька компаній.

Розробки ведуться, зокрема, в межах державної програми "Приватна ППО" за підтримки оборонного кластера Brave1.

Як повідомляв OBOZ.UA, російський реактивний дрон-камікадзе типу "Герань" було вперше знешкоджено лазерною установкою Blysk української приватної протиповітряної оборони. Сергій ("Флеш") Бескрестнов оприлюднив відео роботи системи.