"Не залишили шансів": українські військові уразили російський ударний гелікоптер зенітним FPV-дроном. Відео
Українські захисники вполювали жирну ціль на одному з напрямків фронту. Бійці уразили російський ударний гелікоптер Мі-28 НМ.
Про це повідомили в Telegram-каналі 115 окремої механізованої бригади. Приземлити ворожу техніку вдалося за допомогою FPV-дрона.
Подробиці успішної операції
Новітній модернізований російський ударний гелікоптер ювелірно уразили пілоти зенітного ракетно-артилерійського дивізіону "Прибульці".
"Зенітний FPV-дрон перехопив борт у повітрі, не залишивши шансів ані техніці, ані екіпажу. Працюємо далі. Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.
Що відомо про вертоліт Мі-28
Мі-28 – радянський і російський ударний вертоліт, призначений для виявлення та знищення танків, іншої бронетехніки й живої сили противника в умовах активного вогневого опору. Також він може уражати повітряні цілі, що рухаються на невеликій швидкості.
Основні технічні характеристики:
- екіпаж – 2 особи;
- довжина фюзеляжу – 17,05 м;
- висота – 3,82 м;
- діаметр несучого гвинта – 17,5 м;
- маса порожнього – 8 095 кг;
- максимальна злітна маса – 12 100 кг;
- силова установка – 2 турбовальні двигуни ВК-2500/ВК-2500П;
- потужність двигунів на злітному режимі – 2 × 2400–2500 к. с.;
- максимальна швидкість – 320 км/год;
- крейсерська швидкість – 265 км/год;
- практична дальність польоту – 450 км.
Нагадаємо, раніше Сили оборони знищили російський винищувач МіГ-29 у Ростовській області та вертоліт Ка-27 у Краснодарському краї РФ.
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше у Ростовській області РФ збили власний вертоліт. За попередніми даними, це сталося під час відбиття атаки українських безпілотників над регіоном.
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