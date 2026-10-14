''Не залишили шансів'': українські військові уразили російський ударний гелікоптер зенітним FPV-дроном. Відео

Українські захисники вполювали жирну ціль на одному з напрямків фронту. Бійці уразили російський ударний гелікоптер Мі-28 НМ.

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Про це повідомили в Telegram-каналі 115 окремої механізованої бригади. Приземлити ворожу техніку вдалося за допомогою FPV-дрона.

Подробиці успішної операції

Новітній модернізований російський ударний гелікоптер ювелірно уразили пілоти зенітного ракетно-артилерійського дивізіону "Прибульці".

"Зенітний FPV-дрон перехопив борт у повітрі, не залишивши шансів ані техніці, ані екіпажу. Працюємо далі. Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

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Що відомо про вертоліт Мі-28

Мі-28 – радянський і російський ударний вертоліт, призначений для виявлення та знищення танків, іншої бронетехніки й живої сили противника в умовах активного вогневого опору. Також він може уражати повітряні цілі, що рухаються на невеликій швидкості.

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Основні технічні характеристики:

екіпаж – 2 особи;

довжина фюзеляжу – 17,05 м;

висота – 3,82 м;

діаметр несучого гвинта – 17,5 м;

маса порожнього – 8 095 кг;

максимальна злітна маса – 12 100 кг;

силова установка – 2 турбовальні двигуни ВК-2500/ВК-2500П;

потужність двигунів на злітному режимі – 2 × 2400–2500 к. с.;

максимальна швидкість – 320 км/год;

крейсерська швидкість – 265 км/год;

практична дальність польоту – 450 км.

Нагадаємо, раніше Сили оборони знищили російський винищувач МіГ-29 у Ростовській області та вертоліт Ка-27 у Краснодарському краї РФ.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше у Ростовській області РФ збили власний вертоліт. За попередніми даними, це сталося під час відбиття атаки українських безпілотників над регіоном.