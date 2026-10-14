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"Не залишили шансів": українські військові уразили російський ударний гелікоптер зенітним FPV-дроном. Відео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
icon 1,3 т.
"Не залишили шансів": українські військові уразили російський ударний гелікоптер зенітним FPV-дроном. Відео
Бійці уразили російський ударний гелікоптер

Українські захисники вполювали жирну ціль на одному з напрямків фронту. Бійці уразили російський ударний гелікоптер Мі-28 НМ.

Про це повідомили в Telegram-каналі 115 окремої механізованої бригади. Приземлити ворожу техніку вдалося за допомогою FPV-дрона.

Подробиці успішної операції

Новітній модернізований російський ударний гелікоптер ювелірно уразили пілоти зенітного ракетно-артилерійського дивізіону "Прибульці".

"Зенітний FPV-дрон перехопив борт у повітрі, не залишивши шансів ані техніці, ані екіпажу. Працюємо далі. Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

''Не залишили шансів'': українські військові уразили російський ударний гелікоптер зенітним FPV-дроном. Відео

БПЛА перехопив борт у повітрі. Джерело: Скриншот

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''Не залишили шансів'': українські військові уразили російський ударний гелікоптер зенітним FPV-дроном. Відео

Бійці уразили російський ударний гелікоптер Мі-28 НМ. Джерело: Скриншот

''Не залишили шансів'': українські військові уразили російський ударний гелікоптер зенітним FPV-дроном. Відео

БПЛА перехопив борт у повітрі. Джерело: Скриншот

''Не залишили шансів'': українські військові уразили російський ударний гелікоптер зенітним FPV-дроном. Відео

Бійці уразили російський ударний гелікоптер Мі-28 НМ. Джерело: Скриншот

Що відомо про вертоліт Мі-28

Мі-28 – радянський і російський ударний вертоліт, призначений для виявлення та знищення танків, іншої бронетехніки й живої сили противника в умовах активного вогневого опору. Також він може уражати повітряні цілі, що рухаються на невеликій швидкості.

''Не залишили шансів'': українські військові уразили російський ударний гелікоптер зенітним FPV-дроном. Відео

Мі-28. Джерело: uk.wikipedia.org

Основні технічні характеристики:

  • екіпаж – 2 особи;
  • довжина фюзеляжу – 17,05 м;
  • висота – 3,82 м;
  • діаметр несучого гвинта – 17,5 м;
  • маса порожнього – 8 095 кг;
  • максимальна злітна маса – 12 100 кг;
  • силова установка – 2 турбовальні двигуни ВК-2500/ВК-2500П;
  • потужність двигунів на злітному режимі – 2 × 2400–2500 к. с.;
  • максимальна швидкість – 320 км/год;
  • крейсерська швидкість – 265 км/год;
  • практична дальність польоту – 450 км.

Нагадаємо, раніше Сили оборони знищили російський винищувач МіГ-29 у Ростовській області та вертоліт Ка-27 у Краснодарському краї РФ.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше у Ростовській області РФ збили власний вертоліт. За попередніми даними, це сталося під час відбиття атаки українських безпілотників над регіоном.

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