"Небезпечний прецедент". Ситуація зі Starlink в Україні викрила проблему значно більшу, ніж Ілон Маск, – OSINT-оглядач Tendar

Ситуація з обмеженням роботи супутникового зв'язку Starlink в Україні створила небезпечний прецедент для американської експортної галузі. Вона поставила під сумнів надійність США як партнера, адже раптове вимкнення або обмеження роботи таких систем без попередження призвело до втрат серед людей і знищення техніки на мільйони доларів.

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Про це у X написав OSINT-оглядач Tendar. Він наголосив, що суперечка між Білим домом президента США Дональда Трампа та компанією SpaceX Ілона Маска не змінює головного: інші країни та потенційні покупці американських технологій можуть зробити висновок, що Вашингтон більше не гарантує виконання домовленостей.

Чому ситуація зі Starlink підриває довіру до США

Tendar вважає, що пояснення про нібито порушення умов користування Starlink не переконують, оскільки конкретних положень, які могли бути порушені, публічно не назвали. На його думку, це лише посилює підозри, що рішення мало політичне підґрунтя.

Оглядач також розкритикував аргумент про неприпустимість використання Starlink для наступальних операцій. Він зауважив, що супутниковий зв'язок не працював над територією Росії, а його застосування українськими військовими він вважає оборонним за своєю суттю.

За словами Tendar, компанія SpaceX давно знала, що термінали Starlink використовують Сили оборони України. Зокрема, нещодавно Україна запровадила систему верифікації терміналів для військових, щоб заблокувати доступ до зв’язку російським окупантам, які також користувалися цією технологією.

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Оглядач підкреслив, що поява вигаданої історії про "порушення правил" лише за три тижні до проміжних виборів у США є прозорою та безсоромною спробою прикрити політичний порядок денний, який суперечить стратегічним інтересам самих Сполучених Штатів.

Чому наслідки можуть вийти далеко за межі Starlink

Tendar нагадав, що США вже припиняли постачання технологій або допомогу країнам, із якими раніше підтримували дружні відносини. Серед прикладів він назвав Іран за часів шаха, Південний В’єтнам і Кубу до приходу до влади Фіделя Кастро. Водночас, на його думку, ситуація з Україною принципово відрізняється: Київ не змінював сторону, погоджувався на компроміси та пропонував припинення вогню, тоді як Росія відмовлялася від таких домовленостей і вимагала капітуляції.

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Окремо оглядач звернув увагу на те, що американські озброєння та технології дедалі більше залежать від програмного забезпечення й регулярних оновлень. Він навів як приклади винищувачі F-35, крилаті ракети Tomahawk і реактивні системи залпового вогню HIMARS. На його думку, навіть без спеціального механізму дистанційного вимкнення відмова в оновленнях може суттєво знизити ефективність таких систем.

Саме тому, вважає Tendar, ситуація навколо Starlink може вплинути на рішення урядів та приватних замовників у різних країнах щодо закупівлі американської продукції. Якщо постачальник може односторонньо змінювати умови використання технологій, це ставить під сумнів довгострокову надійність таких контрактів.

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Оглядач назвав ситуацію серйозною помилкою, наслідки якої можуть позначитися на всій американській промисловості. Він також висловив думку, що Конгрес США мав би провести слухання та з'ясувати обставини ухвалення цього рішення, щоб обмежити репутаційні й економічні втрати для країни.

Нагадаємо, Ілон Маск відреагував на критику через обмеження роботи Starlink в Україні та заявив, що використання комерційної супутникової мережі для ударів безпілотниками нібито суперечить умовам її використання. Його слова стали частиною публічної суперечки навколо доступу українських військових до американської технології.

Як писав OBOZ.UA, американські конгресмени закликали Ілона Маска пояснити причини обмеження роботи Starlink і Starshield для українських військових. Законодавці також хочуть з’ясувати, чи обговорювали представники SpaceX такі рішення з президентом США Дональдом Трампом, російським диктатором Володимиром Путіним або їхніми представниками.