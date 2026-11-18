У мережі показали, який нині вигляд має Кримський міст після ударів по ньому ЗСУ 16-17 листопада. На кадрах видно, що на мосту немає арки та дорожнього прольоту автомобільної частини конструкції.

Відео дня

Проте залізничний рух відновлено, таким чином окупанти частково відновили логістичне сполучення через Керченську протоку. Фото й відео нинішнього стану мосту, зняті під час руху поїзда, показав Telegram-канал Exilenova+.

Що відомо

У мережі показали нові кадри руйнувань мосту, зняті під час руху поїзда. На фото й відео видно потужні руйнування – немає арки та дорожнього прольоту автомобільної частини мосту.

Кримський міст після українських ударів. Джерело: Скриншот з відео

"Кадри руху поїзда залізничною частиною Кримського мосту після атаки. Попри потужні вибухи та масштабні руйнування сусідньої автомобільної частини, рух залізничним мостом відновлено", – йдеться в повідомленні.



Який вигляд має Кримський міст після руйнувань. Джерело: Exilenova+.

Окупанти відновили залізничне сполучення через Кримський міст. Таким чином частково відновлено логістичне сполучення загарбників через Керченську протоку.

РЕКЛАМА

Що передувало

В окупованому Криму пізно ввечері 16 листопада почалася канонада вибухів. Так звана влада півострова заявила про нову атаку на Керченський міст, незаконно побудований російськими загарбниками. Від ударів на мосту обвалилась арка і частина дорожнього полотна.

Один із військкорів противника стверджував, що в районі споруди прогриміло щонайменше 15 вибухів. Від ударних хвиль у деяких будинках вилетіли вікна, колаборант Сергій Аксьонов, призначений росіянами "головою республіки Крим", підтвердив, що рух транспорту по Керченській переправі довелося зупиняти.

Головні історії дня

Нещодавні удари українських військ по Кримському мосту свідчать про те, що Росія не в змозі забезпечити надійний захист своїх ключових стратегічних об’єктів. Українським силам вдалося завдати трьох точних ударів по споруді. Аналітики зазначають, що такі пошкодження неприпустимі для об’єкта, який має перебувати під посиленою охороною.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, який вигляд має Кримський міст після нової серії ударів України. Так, зруйновано арковий проліт автомобільної частини Керченського мосту завдовжки понад 270 метрів та частину дорожнього полотна мосту. Наразі автомобільний та залізничний рух мостом повністю зупинено, судноплавство через Керченську протоку також призупинено.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що після серії українських ударів по Кримському мосту 16 і в ніч на 17 листопада російські провоєнні блогери зчинили істерику.Вони обурюються відсутністю роботи російської ППО, ненадійним захистом мосту та жаліються, що якість українських мостів через Дніпро набагато краща.