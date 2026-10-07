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Неподалік Прилук знайшли нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. Фото

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read2 хв
icon 1,3 т.
Неподалік Прилук знайшли нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. Фото
Нерозірвана бойова частина крилатої ракети на околицях Прилук. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Неподалік Прилук у Чернігівській області виявили нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. Фахівці вибухотехнічної служби поліції вилучили небезпечний предмет для подальшого транспортування та знищення на спеціальному полігоні.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Чернігівській області. У поліцію надійшла інформація про уламки ракети на околицях міста, після чого правоохоронці обстежили відкриту місцевість та знайшли частини ворожої ракети.

Бойову частину знайшли за кількасот метрів

Під час обстеження поліцейські встановили, що бойова частина ракети лежала за кількасот метрів від місця її падіння. Вибухотехніки з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки вилучили її та підготували до подальшого знищення.

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Неподалік Прилук знайшли нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. Фото

Нерозірвана бойова частина російської крилатої ракети. Джерело: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Поліція закликала громадян бути максимально обережними у разі виявлення боєприпасів або підозрілих предметів. Категорично заборонено торкатися таких об'єктів чи намагатися їх переміщувати, а також необхідно стежити, щоб цього не робили діти.

Неподалік Прилук знайшли нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. Фото

Нерозірвана бойова частина російської крилатої ракети. Джерело: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

У разі виявлення снарядів, мін, гранат, частин безпілотників, ракет чи інших вибухонебезпечних предметів потрібно негайно повідомити поліцію за номером 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади. Самостійна спроба оглянути чи перемістити такий предмет може бути смертельно небезпечною.

Неподалік Прилук знайшли нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. Фото

Нерозірвана бойова частина російської крилатої ракети. Джерело: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Неподалік Прилук знайшли нерозірвану бойову частину російської крилатої ракети. Фото

Нерозірвана бойова частина російської крилатої ракети. Джерело: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Наслідки російського удару по Прилуках

Нагадаємо, вранці 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Прилуках на Чернігівщині. Одна з ракет влучила у житлову п'ятиповерхівку, внаслідок чого конструкції будинку були зруйновані, а люди опинилися під завалами.

Унаслідок російської атаки загинули 19 людей, серед них діти, ще десятки цивільних отримали поранення. На місці удару працювали рятувальники, поліцейські та медики, які продовжували розбирати завали та шукати людей, що могли залишатися під ними.

Як писав OBOZ.UA, внаслідок російського ракетного удару по Прилуках загинула ціла родина – 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко та однорічний онук Саша. Їхня квартира на п'ятому поверсі була повністю знищена влучанням ракети, а ще одна онука, Ольга, вижила.

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