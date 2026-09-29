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"Несподіване рішення": експерт розповів, що забезпечило успіх операції "Вівальді" на Лиманському напрямку

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 хв
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"Несподіване рішення": експерт розповів, що забезпечило успіх операції "Вівальді" на Лиманському напрямку
Україна зберігала наступ у таємниці
Джерело: Генштаб

Успіх операції "Вівальді" на Лиманському напрямку забезпечило поєднання неординарних підходів, комплексного застосування військ і фактора несподіванки. Одним із таких рішень стало переобладнання старих радянських БТРів на наземні роботизовані комплекси-камікадзе.

Про це в етері "Еспресо" розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. Він переконаний, що ефективність нової тактики зберігається доти, доки противник не знаходить способу їй протидіяти.

Проти окупантів використали застарілу техніку

Насамперед експерт вважає вдалим рішенням використання старих радянських БТРів, які переобладнали на наземні роботизовані комплекси-камікадзе.

"Справа в тому, що шістдесятки – це дуже старі радянські БТРи, які, ну, фактично вже не конкурентні на полі бою. Навіть 70-ки, а 60-ки… І, ну, як саме бронетранспортер піхоти шістдесятка вже зовсім ненадійний засіб, а от використати їх як такі собі брандери – хороша ідея. Щонайменше вони послужили один раз, але потужно", – наголосив він.

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Лакійчук додав, що нестандартна тактика може давати результат, якщо противник ще не встиг розробити ефективний спосіб протидії.

"Несподіване рішення, яке противник не знає як на нього відповісти. Точно так же в даному випадку. Найбільш ефективно діє той засіб, який ворог ще не підготувався, не визначився, як йому протистояти", – пояснив він.

Третій корпус використав фактор несподіванки

За оцінкою Лакійчука, бійці Третього армійського корпусу застосували фактор несподіванки не лише під час використання техніки, а й у побудові тактики.

Водночас експерт звернув увагу на стриманість командира корпусу Андрія Білецького в оцінках результатів операції. Він зазначив, що звільненою можна вважати територію, де українські військові не просто провели наступ, а й міцно закріпилися.

''Несподіване рішення'': експерт розповів, що забезпечило успіх операції ''Вівальді'' на Лиманському напрямку

Карта

Джерело: deepstatemap.live

На окремих ділянках, за словами Лакійчука, досі триває зачистка російських сил. Через нестабільну ситуацію інформацію про такі території не розголошують детально, оскільки після перекидання резервів або зміни тактики противник може спробувати відновити свої позиції.

Експерт також вважає, що становище російських військ на цих напрямках може бути складнішим, ніж випливає з офіційних повідомлень.

"Але ситуація у росіян значно гірша, ніж наші воєначальники доповідають. Ну, зетників достатньо почитати, як вони волають", – іронічно додав він.

Нагадаємо, 28 вересня стало відомо, що в межах операції "Вівальді" Сили оборони звільнили три села на Донеччині – Нове, Рідкодуб та Катеринівку. Також українські військові відновили контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.

Як писав OBOZ.UA, Третій армійський корпус застосував наземні роботизовані комплекси розмінування. Зокрема, на напрямку Шандриголового роботи за дві ночі розчистили близько 30 км маршрутів, що дозволило зменшити ризики для саперів.

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