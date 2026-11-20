Внаслідок російської атаки по Одесі загинула 19-річна Віталіна Аулова. Дівчина працювала в одному з ресторанів міста.

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Окрім неї ворожий удар забрав життя ще двох ні в чому невинних людей. Про це повідомили на Facebook-сторінках "Їх убила Росія" та "Ярославський ліцей".

Що відомо про загиблу

Відомо, що 19-річна Віталіна Аулова загинула в Одесі 18 листопада внаслідок російської атаки. Дівчина працювала в ресторані, поблизу якого влучив ворожий безпілотник. Віталіна була випускницею Ярославського ліцею в Білгород-Дністровському районі.

У ліцеї зазначили, що смерть Віталіни стала болючою втратою для усього навчального закладу.

"Педагогічний та учнівський колективи ліцею з глибоким сумом схиляють голови перед пам’яттю нашої випускниці Аулової Віталіни Петрівни, життя якої трагічно обірвалося у 19 років внаслідок російського удару по Одесі. Поділяємо невимовний біль утрати з родиною та близькими. Нехай Господь дасть сили пережити цю важку втрату, а світла пам’ять про Віталіну стане тихим і вічним спомином про неї", – йдеться у повідомленні.

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У ліцеї також додали, що життя Віталіни обірвалося надто рано, однак світла пам’ять про неї назавжди залишиться в серцях людей, яких вона торкнулася.

"Внаслідок цієї атаки загинули ще двоє мирних людей…", – йдеться у повідомленні.

Головні історії дня

Нагадаємо, в Одесі 18 листопада внаслідок атаки російських терористів загинула Христина Лисенко – багаторічна координаторка, адміністраторка та продюсерка телеканалу "Перший міський". Журналістка прямувала на роботу, коли ворожий удар по місту обірвав її життя.

Як повідомляв OBOZ.UA, 18 листопада російські окупанти тричі атакували Одесу. Ціллю російської атаки став житловий будинок у центрі міста та навчальний заклад. Також пошкоджено скління житлових будинків, кафе та магазинів, загорілись автівки. Є загиблі та поранені.