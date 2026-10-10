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"Ні вліво, ні вправо": російський командир наказав застрелити окупанта, у якого прихопило спину – перехоплення ГУР

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
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"Ні вліво, ні вправо": російський командир наказав застрелити окупанта, у якого прихопило спину – перехоплення ГУР
Російські окупанти. Ілюстраційне фото. Джерело: ukrainianworldcongress.org

Українська воєнна розвідка перехопила розмову російських солдатів, які діють на Краматорському напрямку. Один з окупантів поскаржився, що у його бойового товариша, Єрьоми, прихопило спину, через що той не міг рухатися вперед.

У відповідь командир цинічно звинуватив військового в симуляції та наказав застрелити його. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Ставлення військового керівництва РФ до підлеглих вражає

Про реальне ставлення російського командування до своїх підлеглих стало відомо з перехопленої розмови окупантів із 1442-го мотострілецького полку 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу ЗС РФ, що діє на Краматорському напрямку.

''Ні вліво, ні вправо'': російський командир наказав застрелити окупанта, у якого прихопило спину – перехоплення ГУР

Карта. Джерело: DeepState

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Під час діалогу з керівництвом росіянин розповів, що його побратим має проблеми зі спиною та не може рухатися далі.

"Пройшли 150 метрів, у Єреми в'є**ло спину, він каже, залишитися тут на пару днів ще. Так само як учора: йти не може, став напівраком і стоїть. Все – ні вліво, ні вправо ", – доповів окупант.

У відповідь ватажок накинувся з лайкою та наказав не церемонитися з хворим і застрелити його "на *уй", щоб не заважав.

"Палич-Палич, у них у всіх, ось як на БЗ висуватися, спини, бл**ь, прихоплюють, ноги відвалюються, руки, голови, бл**ь. Вони роблять все, щоб нікуди не йти. Застрели цього уе**на на**й – і все! Запитай "на**й ти сюди прийшов, дол***б, бл**ь?" і в голову стрільни, на**й – заї**в він мене ", – сказав він.

У ГУР наголосили, що російські військові можуть не потрапляти у подібні халепи, якщо добровільно здадуться у полон. Для цього можна скористатися Telegram-ботом державного проєкту "Хочу жить".

Нагадаємо, українські розвідники перехопили розмову російського загарбника, який виявив у хащах посадки на Харківщині двох бангладешців, про яких окупанти забули. Азійські найманці були перелякані й не знали навіть своїх позивних.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що полонений окупант розповів про шалені втрати РФ і поскаржився на командування. Він розповів про те, як саме у Росії нині вербують "новобранців" у колоніях, як їх "забезпечують" у лавах "другої армії світу" та як російське командування виконує обіцянки.

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