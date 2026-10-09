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Нічна атака на Калузьку область РФ пошкодила дата-центр "Яндекса". Відео

Надія Данищук
Надія Данищук
Time to read2 хв
icon 45
Нічна атака на Калузьку область РФ пошкодила дата-центр "Яндекса". Відео
У Росії пошкоджено ще один дата-центр "Яндекса". Джерело: Ілюстративне фото згенеровано ШІ

У російській Калузі внаслідок нічної атаки пошкоджено дата-центр технологічної компанії "Яндекс". Через це частина її сервісів може працювати з перебоями.

Про це повідомив Telegram-канал "Астра". Інтернет-видання посилається на заяву компанії "Яндекса"

У "Яндексі" оцінюють масштаби пошкоджень

Наразі невідомо, які результати цієї атаки і на скільки серйозно було пошкоджено дата-центр. Як зазначає паблік, у компанії повідомили, що наразі оцінюють масштаби руйнувань.

На місці працюють екстрені служби та фахівці Яндекса. За попередніми даними, постраждалих немає.

"Частина сервісів "Яндекса" може працювати з перебоями. Повний масштаб збитків зараз оцінюється. На місці працюють екстрені служби та фахівці компанії. Постраждалих немає, безпека людей залишається головним пріоритетом", – йдеться в повідомленні компанії.

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Раніше губернатор Калузької області Владислав Шапша заявляв, що внаслідок нічної атаки в регіоні постраждали дев'ятеро людей. Але про пошкодження конкретних об'єктів він не повідомляв.

Це вже другий дата-центр "Яндекса", який зазнав удару

Калузький дата-центр став другим об'єктом "Яндекса", який зазнав атаки в останні дні.

Нагадаємо, що у ніч на 8 жовтня в Рязанській області під удар потрапив дата-центр компанії, розташований на території заводу "Саста". Внаслідок цієї атаки збитки оцінюють у 140-170 млн доларів. І це без урахування обладнання, яке в умовах санкцій буде не так просто закупити.

Після цієї атаки "Яндекс" заблюрив свої об'єкти на картографічному сервісі "Яндекс.Карти". Але, як видно з результату, це не завадило українським безпілотникам знайти черговий об'єкт для атаки.

Нічна атака на Калузьку область РФ пошкодила дата-центр ''Яндекса''. Відео

"Яндекс" заблюрив свої об'єкти на картографічному сервісі "Яндекс.Карти". Джерело: Яндекс.Карти

Нічна атака на Калузьку область РФ пошкодила дата-центр ''Яндекса''. Відео

Заблюрений об'єкт "Яндекс" на сервісі "Яндекс.Карти". Джерело: Яндекс.Карти

У росіян є щонайменше ще два дата-центри, які не були атаковані нашими дронами. Тож очікуємо на продовження.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 8 жовтня Рязанська область та Республіка Башкортостан зазнали масованої атаки безпілотних літальних апаратів. У Рязанській області епіцентрами ударів став великий дата-центр "Яндекс" на території заводу "Саста" у місті Сасово.

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