''Ніхто не знає, де ці люди зараз'': окупанти примусово вивезли з Харківщини 25 українців, – Лубінець

Російські загарбники примусово вивезли 25 цивільних жителів із тимчасово окупованої частини Харківщини. Наразі невідомо, де перебувають вивезені українці та в яких умовах їх утримують.

Відео дня

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсман звернувся до російської сторони й міжнародних організацій із вимогою встановити їхнє місцезнаходження та сприяти поверненню в Україну.

"Російські військові безцеремонно вивезли 25 місцевих жителів із тимчасово окупованої частини Харківщини, де тривають активні бойові дії. Серед них – молоді та літні люди, а також діти. Найстрашніше – ніхто не знає, де ці люди зараз і в яких умовах вони перебувають", – йдеться у повідомленні.

Доля 25 українців залишається невідомою

Омбудсман додав, що найбільше його турбує доля дітей, яких вивезли без згоди родин, не повідомивши близьким їхнього місцезнаходження.

Попри те, що окупанти вихваляються так званою "операцією порятунку" у своїх Telegram-каналах, – реальність зовсім інша, адже йдеться про тиск і залякування людей, позбавлених можливості самостійно обирати місце перебування.

Лубінець переконаний, що примусове вивезення цивільних з окупованої території до країни-агресора може розцінюватися як незаконне переміщення або депортація.

РЕКЛАМА

"Саме тому називати такі дії "порятунком" – цинічно. Бо за цим словом стоять 25 людей, які сьогодні не знають, де їхні домівки, а їхні рідні не знають, де вони", – зазначається у повідомленні.

Окрему загрозу становить збір персональної інформації. За словами омбудсмена, окупанти створили Telegram-бот, через який під приводом евакуації збирають дані цивільних (паспортні дані, адреси, номери телефонів чи документи). Цю інформацію можуть використати проти самих людей та їхніх близьких.

Разом з тим примусове вивезення цивільних також суперечить нормам міжнародного гуманітарного права.

Головні історії дня

Омбудсман закликав сприяти поверненню українців

Лубінець звернувся до Уповноваженої з прав людини у РФ з вимогами:

– повідомити місцезнаходження всіх 25 людей;

– надати інформацію про умови їхнього перебування;

– повідомити повні дані вивезених цивільних;

– вжити заходів для їхнього повернення в Україну.

"Також звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та інших міжнародних організацій. Мене мають почути! Цих людей не можна просто вивезти – і зробити вигляд, що їх більше не існує", – підсумував омбудсман.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, у вересні Лубінець заявив, що ще 15 українців вдалося повернути з тимчасово окупованих територій. Найстаршій із них 96 років, наймолодшому – 49. Деякі з повернутих громадян роками залишалися в окупації та чекали на можливість виїхати.

Як писав OBOZ.UA, наприкінці червня в Україну повернули сімох цивільних, яких Росія роками незаконно утримувала в неволі. За даними Дмитра Лубінця, звільнені були віком від 35 до 66 років.