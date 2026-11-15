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Ніколи не шкодував про свій вибір: на фронті загинув 21-річний Герой із Рівного

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
1,4 т.
Ніколи не шкодував про свій вибір: на фронті загинув 21-річний Герой із Рівного
Загинув 21-річний військовослужбовець із Рівного Олександр Лесницький. Ілюстративне фото. Джерело: Колаж OBOZ.UA/ЧаРівне/Pexels/NoirPhoenix

У Донецькій області загинув 21-річний військовослужбовець із Рівного Олександр Лесницький. Життя молодого захисника України обірвалося 5 листопада 2026 року.

Про загибель військового та прощання з ним повідомило видання ЧаРівне. У неділю, 15 листопада, рівняни провели Олександра в останню путь.

Що відомо про загиблого захисника

Олександр Сергійович Лесницький народився 25 травня 2005 року в Рівному. Він навчався у школі №5, а згодом протягом трьох років здобував освіту в Олександрійській спеціалізованій мистецькій школі-інтернаті І–ІІІ. Після цього вступив до Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування, де опановував фах електрика з ремонту обладнання.

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До початку військової служби Олександр працював у різних сферах і шукав професійний шлях.

У січні 2026 року він підписав контракт зі Збройними силами України. Рідні розповідають, що це було його свідоме рішення: хлопець давно замислювався над військовою службою, а приклад друга, який також уклав контракт, допоміг йому остаточно визначитися.

Олександр говорив, що жодного разу не пошкодував про свій вибір. За час служби він здобув нові знання та досвід, познайомився з людьми, з якими хотів би підтримувати зв’язок і після повернення. Також військовий наголошував, що добре розуміє, навіщо перебуває у війську та що робить.

На жаль, 5 листопада 2026 року 21-річний солдат Олександр Лесницький загинув на Донеччині. У нього залишилися дядько, дві тітки та наречена.

Ніколи не шкодував про свій вибір: на фронті загинув 21-річний Герой із Рівного

Загинув Олександр Лесницький. Джерело: ЧаРівне

У Рівному попрощалися із захисником

У неділю, 15 листопада, у Рівному відбулося прощання з Олександром Лесницьким. Церемонія розпочалася о 10:00 на майдані Незалежності, після чого заупокійну службу провели у Свято-Покровському соборі.

Поховали захисника на Алеї Героїв кладовища "Нове".

Нагадаємо, 11 листопада під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 38-річний поліцейський Віталій Вінник – заступник командира взводу стрілецького батальйону поліції Чернігівщини. Життя старшого лейтенанта обірвалося внаслідок удару російського FPV-дрона. Він присвятив службу людям і державі ще у 2013 році та добровільно став на захист України.

Як писав OBOZ.UA, на фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий із Борисполя Київської області Валентин Гира. Життя хороброго українця обірвалось 24 жовтня 2026 року.

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