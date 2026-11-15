Ніколи не шкодував про свій вибір: на фронті загинув 21-річний Герой із Рівного

У Донецькій області загинув 21-річний військовослужбовець із Рівного Олександр Лесницький. Життя молодого захисника України обірвалося 5 листопада 2026 року.

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Про загибель військового та прощання з ним повідомило видання ЧаРівне. У неділю, 15 листопада, рівняни провели Олександра в останню путь.

Що відомо про загиблого захисника

Олександр Сергійович Лесницький народився 25 травня 2005 року в Рівному. Він навчався у школі №5, а згодом протягом трьох років здобував освіту в Олександрійській спеціалізованій мистецькій школі-інтернаті І–ІІІ. Після цього вступив до Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування, де опановував фах електрика з ремонту обладнання.

До початку військової служби Олександр працював у різних сферах і шукав професійний шлях.

У січні 2026 року він підписав контракт зі Збройними силами України. Рідні розповідають, що це було його свідоме рішення: хлопець давно замислювався над військовою службою, а приклад друга, який також уклав контракт, допоміг йому остаточно визначитися.

Олександр говорив, що жодного разу не пошкодував про свій вибір. За час служби він здобув нові знання та досвід, познайомився з людьми, з якими хотів би підтримувати зв’язок і після повернення. Також військовий наголошував, що добре розуміє, навіщо перебуває у війську та що робить.

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На жаль, 5 листопада 2026 року 21-річний солдат Олександр Лесницький загинув на Донеччині. У нього залишилися дядько, дві тітки та наречена.

У Рівному попрощалися із захисником

У неділю, 15 листопада, у Рівному відбулося прощання з Олександром Лесницьким. Церемонія розпочалася о 10:00 на майдані Незалежності, після чого заупокійну службу провели у Свято-Покровському соборі.

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Нагадаємо, 11 листопада під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 38-річний поліцейський Віталій Вінник – заступник командира взводу стрілецького батальйону поліції Чернігівщини. Життя старшого лейтенанта обірвалося внаслідок удару російського FPV-дрона. Він присвятив службу людям і державі ще у 2013 році та добровільно став на захист України.

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