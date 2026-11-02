Німеччина передала ракети Taurus Швеції для інтеграції з літаками Gripen: як це може стосуватися України

Німеччина передала Швеції невизначену кількість крилатих ракет Taurus, які інтегрували у шведські винищувачі JAS 39 Gripen. Про надходження цього озброєння до шведського арсеналу стало відомо після завершення робіт із сумісності ракет і літаків. При цьому Берлін досі відмовляється передавати Taurus Україні, хоча наша країна також розраховує на отримання шведських Gripen.

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Про передавання ракет повідомило шведське видання Dagens industri з посиланням на Управління оборонних закупівель Швеції (FMV). Defense Express також звернуло увагу на цю інформацію та пояснило, чому Стокгольм зацікавлений не лише в отриманні готових ракет, а й у подальшій співпраці з Німеччиною щодо їхнього виробництва.

Шведські плани

Інтеграція Taurus із винищувачами JAS 39 Gripen стала важливим етапом для шведської бойової авіації. Раніше ці літаки не мали такої можливості завдавати далекобійних ударів. Тепер Швеція планує розвивати цей напрям і вже веде переговори з Німеччиною щодо нової версії ракети – Taurus Neo.

За інформацією Defense Express, сторони обговорюють спільну роботу над новим озброєнням. Швеція хотіла б підписати меморандум про взаєморозуміння до кінця 2026 року.

Йдеться не просто про закупівлю готових ракет. Участь у проєкті дозволить шведській промисловості долучитися до розвитку озброєння, а виробникам отримати додаткову фінансову та промислову підтримку.

Що відомо

Передавання Taurus Швеції пов'язують із необхідністю інтегрувати ракети на Gripen та провести відповідні випробування. За оцінкою Defense Express, Німеччина мала необхідні запаси для цього, а після завершення інтеграційних робіт частина отриманих ракет могла залишитися у шведському арсеналі.

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Водночас точну кількість переданих Taurus не розголошують. Тому говорити про значний запас цього озброєння у Швеції наразі немає підстав.

Окремий напрям співпраці – розробка Taurus Neo. 18 грудня 2025 року компанія MBDA повідомила про підписання контракту між спільним підприємством TAURUS Systems GmbH, створеним MBDA та Saab, і німецьким оборонним відомством BAAINBw. Документ передбачає підготовку серійного виробництва модернізованих ракет.

Очікується, що виробництво Taurus Neo розпочнеться у 2029 році. Нова версія має отримати збільшену дальність польоту, кращий захист від засобів радіоелектронної боротьби та вдосконалені системи навігації.

Головні історії дня

Gripen для України

Ця історія має безпосереднє значення і для України. Наша країна також готується отримати шведські винищувачі JAS 39 Gripen, які зможуть посилити можливості Повітряних сил ЗСУ.

28 травня 2026 року Україна та Швеція оголосили про домовленість щодо закупівлі до 20 винищувачів Gripen E/F. Крім того, Швеція погодилася передати Україні до 16 літаків Gripen C/D зі складу власних Повітряних сил.

30 червня сторони підписали угоду про закупівлю 16 Gripen E. За офіційною інформацією президента України, перші 16 Gripen C/D мають надійти до нашої країни на початку 2027 року. Постачання нових Gripen E заплановане з 2029 року.

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Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції. Також триває робота над забезпеченням літаків необхідним обладнанням і озброєнням.

Однак поява Gripen в українській авіації не означає автоматичного отримання ракет Taurus. Для застосування такого озброєння потрібні відповідна технічна інтеграція та рішення щодо його передавання.

Чи дадуть Taurus

Окреме питання – чи може Швеція передати Україні частину отриманих від Німеччини ракет. Такий варіант не можна вважати гарантованим.

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По-перше, Taurus є німецько-шведською розробкою, а питання передавання ракет третій країні залежить від відповідних домовленостей із Німеччиною. По-друге, невідома кількість отриманих Швецією ракет не дає підстав говорити про наявність достатнього запасу для передачі Україні.

Берлін раніше неодноразово відхиляв українські запити щодо постачання Taurus. У липні 2026 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що не вважає передавання цих ракет Україні необхідним, посилаючись на можливості української далекобійної зброї.

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Таким чином, навіть після отримання Gripen Україна поки не має гарантій, що зможе застосовувати з них Taurus. Швеція розвиває власні можливості далекобійних ударів і співпрацює з Німеччиною над новим поколінням ракет, але питання передавання цього озброєння українській армії залишається невирішеним.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Україна та Швеція домовилися про закупівлю винищувачів Gripen і передавання перших 16 літаків зі складу шведських Повітряних сил на початку 2027 року.