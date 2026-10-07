Німецька оборонна компанія передасть Україні десятки тисяч перехоплювачів реактивних дронів: що про них відомо. Фото

Німецький виробник дронів Quantum Systems планує передати Україні "тисячі дронів-перехоплювачів" SPYS, призначених, зокрема, для боротьби з новими російськими реактивними безпілотниками "Герань-4" та "Герань-5". Ці перехоплювачі є спільною розробкою німецького виробника та українського оборонного стартапу WIY, які співпрацюють у межах спільного підприємства Quantum WIY Industries. Під час створення нової системи було враховано досвід застосування дрона-перехоплювача STRILA в Україні.

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Надзвичайний і повноважний посол ФРН в Україні Борис Руге спеціально відвідав Quantum WIY Industries, щоб "обговорити пришвидшення доставки". Йдеться про поставки "десятків тисяч" перехоплювачів, пояснив віцепрезидент Quantum Systems Маттіас Лена.

Здатність збивати реактивні дрони

За словами Маттіаса Лена, ще "на вихідних було підписано лист про наміри щодо забезпечення пакета з десятків тисяч SPYS". Німець уточнив, що нові перехоплювачі "здатні збивати реактивні дрони".

Для таких обсягів постачання виробнику потрібно масштабувати виробництво SPYS. У цьому компанія буде спиратися на вже створені виробничі потужності для дронів-перехоплювачів STRILA.

"І я говорю тут про кілька тисяч на місяць", – сказав віцепрезидент Quantum Systems.

На запитання, коли перші SPYS із нового пакета можуть бути поставлені Україні, він відповів, що "тисячі одиниць готові до постачання вже цього року".

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Про що мова

У специфікації зазначено, що дрони SPYS є "високошвидкісними зенітними БпЛА-перехоплювачами, створеними для оперативного знищення маневрових повітряних цілей". Вони призначені для протидії ударним і розвідувальним дронам, прикриття позицій, мобільних підрозділів та об’єктів критичної інфраструктури.

"Висока динаміка польоту дає змогу швидко скорочувати дистанцію до цілі та перехоплювати її до входження в захищену зону", – зазначає виробник.

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Платформа перехоплювача підтримує автоматичний зліт, виведення в район перехоплення та автоматизоване ШІ-доведення до цілі.

Максимальна швидкість польоту – 480 км\год

Крейсерська швидкість – 200-250 км/год

Тактичний радіус дії – 15 км

Максимальна дальність польоту (пройдений шлях) – 30 км

Максимальна тривалість польоту – 10 хв

Швидкопідйомність – 55 м/с

Як повідомляв OBOZ.UA, російська окупаційна армія активно впроваджує нові модифікації безпілотників, щоб максимізувати збитки українській інфраструктурі. Ворог намагається

у великих масштабах.