Ніс на Київ ворожі наративи: СБС збили російський дрон з агітлистівками й фішинговим QR-кодом. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Розгром 9-1 у Лізі чемпіонів! Італійський "карлик" увірвався до еліти з майже найрезультативнішим матчем турніру – скільки не вистачилоРозгром 9-1 у Лізі чемпіонів! Італійський "карлик" увірвався до еліти з майже найрезультативнішим матчем турніру – скільки не вистачилоФутболіст збірної України вперше в кар’єрі став у ворота в Лізі чемпіонів і пропустив гол на 9-й хвилині від "Арсенала". ВідеоФутболіст збірної України вперше в кар’єрі став у ворота в Лізі чемпіонів і пропустив гол на 9-й хвилині від "Арсенала". Відео51 червона картка. У Бразилії відбувся найнеймовірніший матч в історії футболу. Відео51 червона картка. У Бразилії відбувся найнеймовірніший матч в історії футболу. ВідеоТрамп обмірковує відставку Гегсета після поразки республіканців на виборах – CBS NewsТрамп обмірковує відставку Гегсета після поразки республіканців на виборах – CBS NewsУ берлінському готелі знайшли мертвим міністра економіки Баварії: усі обставини. ФотоУ берлінському готелі знайшли мертвим міністра економіки Баварії: усі обставини. ФотоОдразу три об'єкти припинили роботу: енергетики показали, як виглядають ТЕС після російських обстрілів. ФотоОдразу три об'єкти припинили роботу: енергетики показали, як виглядають ТЕС після російських обстрілів. ФотоРиб'яча шкіра замість пов'язок: як у Львові лікарі рятують воїна з тяжкими опіками. ФотоРиб'яча шкіра замість пов'язок: як у Львові лікарі рятують воїна з тяжкими опіками. ФотоШвейцарія зняла санкції з Усманова та Фрідмана, але запровадила нові: що відомоШвейцарія зняла санкції з Усманова та Фрідмана, але запровадила нові: що відомоДемократи у Конгресі США можуть домогтися нового пакета допомоги Україні та подолати вето Трампа – ReutersДемократи у Конгресі США можуть домогтися нового пакета допомоги Україні та подолати вето Трампа – ReutersІран нібито пригрозив завдати ракетних ударів по Україні: розбираємо, чому це фейкІран нібито пригрозив завдати ракетних ударів по Україні: розбираємо, чому це фейк
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Ніс на Київ ворожі наративи: СБС збили російський дрон з агітлистівками й фішинговим QR-кодом. Фото

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
225
Ніс на Київ ворожі наративи: СБС збили російський дрон з агітлистівками й фішинговим QR-кодом. Фото
Російський дрон ніс киянам пропагандистські листівки. Джерело: НПУ, Мадяр в Facebook колаж OBOZ.UA

Біля бойових позицій бійців 427-ї окремої бригади безпілотних систем Рарог ввечері 4 листопада був збитий російський ударний безпілотник. Це далеко не перший дрон загарбників, який збили "птахи" СБС Роберта "Мадяра" Бровді. Проте збитий БПЛА виявився не просто ударним: крім бойової частини, він ніс брикет адресованих киянам агітаційних листівок.

Росіяни намагалися провести інформаційно-психологічну операцію, коли "суспільство торпедується вкидами вперемішку грішного з праведним". Про це розповів сам Роберт Мадяр.

Що сталося

Ніс на Київ ворожі наративи: СБС збили російський дрон з агітлистівками й фішинговим QR-кодом. Фото

Допис Мадяра в мережі. Джерело: скриншот

Командувач СБС показав ці листівки. На них окупанти повідомляють про нібито створення в їхньому війську так званої "української добровольчої бригади" та пропонують саме киянам проголосувати за назву цього формування.

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
10,8 т.
З контрольними пострілами в голову: капітан армії РФ застрелив двох соратників в Гуляйполі та втік. Фото
10,8 т.
З контрольними пострілами в голову: капітан армії РФ застрелив двох соратників в Гуляйполі та втік. Фото
Михайло ЛевакінМихайло Левакін
6,3 т.
Вогнемет на НРК: в ГУР показали нову систему для знищення окупантів. Відео
6,3 т.
Вогнемет на НРК: в ГУР показали нову систему для знищення окупантів. Відео
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
4,9 т.
"Маємо бути пильними": в ДПСУ сказали, коли востаннє фіксували роботу ретрансляторів у Білорусі
4,9 т.
"Маємо бути пильними": в ДПСУ сказали, коли востаннє фіксували роботу ретрансляторів у Білорусі
Ніс на Київ ворожі наративи: СБС збили російський дрон з агітлистівками й фішинговим QR-кодом. Фото

Ворожі листівки. Джерело: Мадяр в Facebook

"Бач, українську добровольчу бригаду вони створили у хробачій армії, але назву їй, сіромахи, самотужки придумати неваловшні", – зауважив Мадяр.

Ніс на Київ ворожі наративи: СБС збили російський дрон з агітлистівками й фішинговим QR-кодом. Фото

Ворожі листівки. Джерело: Мадяр в Facebook

Додамо, що 4 листопада російські війська для ударів по містам мирних українців задіяли 310 БпЛА різних типів. Але ППО знешкодили 252 цілі. OBOZ.UA тут зібрав дані про наслідки останніх російських атак.

Чому це небезпечно

Окремо командувач СБС застеріг українців від сканування QR-коду на таких листівках. Мадяр навіть з міркувань безпеки заблюрив на своїх фото цєй код.

Ніс на Київ ворожі наративи: СБС збили російський дрон з агітлистівками й фішинговим QR-кодом. Фото

Ворожі листівки. Джерело: Мадяр в Facebook

Справа у тому, що спроба агресорів провести інформаційно-психологічну операцію співпадає у часі з російськими мережевими атаками. Тож вочевидь, цей код також може бути використаний росіянами для викрадення персональних даних або зараження смартфонів вірусами.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 2 листопада в Росії відбувся злам системи оповіщення МНС, внаслідок чого жителі держави-агресора отримали фейкові повідомлення про "запуск ядерних боєголовок на носіях P1-Sun".

Причому невідомі хакери відправили це "попередження" росіянам у відповідь, після того, як український офіційний застосунок "Повітряна тривога" зазнав зовнішнього втручання.

Схожі теми
війнаВійна в Україніросійська пропагандапропагандаУкраїнаКиївСили безпілотних систем ЗСУППОБПЛАShahed (Шахед)Роберт Бровді "Мадяр"Роберт Бровді "Мадяр"
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!