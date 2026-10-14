''Нова реальність поля бою'': роботизований десант корпусу Білецького став несподіванкою для ворога під час операції ''Вівальді'' – Business Insider

Українські військові застосували незвичну тактику під час наступальної операції "Вівальді" на сході України. Важкі безпілотники доставляли озброєних наземних роботів у тил російських військ, створюючи несподіваний напрямок атаки.

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Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що українські сили першими у світі почали скидати наземних роботів із дронів у бойових умовах. Про нову тактику та її потенціал розповіло видання Business Insider.

Як працює роботизований десант під час операції "Вівальді"

Наприкінці минулого місяця бригадний генерал Андрій Білецький, командувач Третього армійського корпусу України, повідомив про застосування наземних роботів, яких скидають із безпілотників безпосередньо в бойових умовах.

Важкі бомбардувальники-безпілотники доставляли озброєні роботизовані платформи приблизно на шість миль углиб російської території, після чого скидали їх. Ця тактика стала частиною операції "Вівальді" – наступу на сході України, під час якого українські сили вже відвоювали значні території.

Тактику назвали "Грифон" – на честь військового, який зник безвісти під Андріївкою. Про це Business Insider розповів Микола Зінкевич, відомий за позивним "Макар", командир NC13 – першого у світі ударного підрозділу безпілотних наземних транспортних засобів.

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NC13 входить до складу Третьої штурмової бригади Третього армійського корпусу та відіграв провідну роль в операції "Вівальді".

Чому безпілотний десант може змінити перебіг бойових дій

Традиційні повітрянодесантні операції у війні в Україні були рідкісними через щільні мережі протиповітряної оборони, які створюють загрозу для авіації та десанту.

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Натомість використання безпілотників для доставки роботів дає змогу проводити повітрянодесантні операції без ризику для вертольотів, транспортних літаків і військових. Замість того щоб переправляти роботів із вибухівкою через лінію фронту, дрони можуть скидати їх безпосередньо в тилу противника.

20 вересня Білецький, розповідаючи про операцію "Вівальді" в соціальних мережах, зазначив, що під час штурмових дій попереду піхоти першими рухаються безпілотники та боєприпаси, що барражують.

Українські військові та оборонні компанії розглядають такі рішення як частину ширшого процесу заміни людей роботизованими системами під час виконання небезпечних завдань, зокрема в логістиці та евакуації поранених.

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"Альтер Его" розробив власного робота-десантника за 10 днів

За кілька днів після повідомлення про операцію Третього армійського корпусу українська державна інноваційна платформа Brave1 розповіла про аналогічну розробку роботизованого батальйону "Альтер Его" 93-ї механізованої бригади.

Підрозділ створив спеціалізованого робота "Десантник" і механізм, за допомогою якого важкі бомбардувальники-безпілотники можуть доставляти та скидати його вглиб лінії фронту. За даними Brave1, робота вже застосовували для атаки російських позицій, а шлях від початкової концепції до бойового використання зайняв лише 10 днів.

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Оскільки на ринку не було готового робота, якого можна було б легко перевозити й скидати з важкого безпілотника на великі відстані, підрозділ розробив його самостійно.

"Це асиметричне рішення, на яке противник не очікує, що забезпечує мобільність і можливість проведення операцій далеко в тилу ворога", – заявив представник Brave1.

Після бойового застосування в "Альтер Его" дійшли висновку, що безпілотні наземні апарати мають поєднувати мобільність, дальність дії та достатнє корисне навантаження, а також підтримувати надійний зв’язок з операторами. Brave1 допомогла підрозділу знайти виробника для запуску прототипу в серійне виробництво.

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Українські компанії працюють над поєднанням роботів і дронів

Інтерес до повітряної доставки наземних роботів виявляють й інші українські оборонні компанії.

Генеральний директор TAF Industries Володимир Зіновський розповів Business Insider, що його компанія розробила як наземних роботів, так і важкі бомбардувальні безпілотники. За його словами, ці системи можна поєднати для виконання конкретних бойових завдань.

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Сам принцип використання одних безпілотних платформ для доставки інших не є новим. Раніше Business Insider повідомляло, що український виробник оборонної продукції розповідав про випадок, коли військові несподівано скинули його робота з дрона.

Водночас носії безпілотників стають дедалі популярнішими. Українські компанії розробляють способи запуску дронів з автономних платформ, зокрема безпілотних човнів і наземних роботів, що дає змогу збільшувати дальність їхньої дії.

За даними Brave1, скидання наземних роботів із повітря в зону бойових дій є унікальною для України тактикою, яку поки що здатні реалізувати лише окремі підрозділи.

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Наступний етап – системна інтеграція озброєння

Зіновський зазначив, що раніше оборонна промисловість переважно зосереджувалася на виробництві безпілотників. Тепер наступним завданням стає системна інтеграція – об’єднання різних технологій у комплекси, здатні спільно виконувати бойові завдання.

Командир NC13 Микола Зінкевич також позитивно оцінив те, що кілька компаній працюють над бомбардувальниками-безпілотниками, здатними переносити наземні роботизовані апарати.

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На його думку, це приклад масштабування технології, ефективність якої вже підтвердили на полі бою. Розвиток таких рішень демонструє напрям, у якому рухається українська війна безпілотних систем.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Богдан Корженко поділився новими подробицями про участь 1 штурмового батальйону 3 ОШБр в операції "Вівальді". Зокрема, його підрозділ отримав завдання здійснити механізований наступ на певні ділянки фронту. Завдяки злагодженим діям від бійців батальйону цей наступ був успішним:ворог зазнав величезних втрат в управлінні, були захоплені штаби, командні пункти, вогневі позиції з мінометами, БпЛА, зв'язком, РЕБами та іншими об'єктами та технікою.

Також OBOZ.UA повідомляв про те, що у Росії Z-блогери запанікували через операцію "Вівальді", яку проводять Сили оборони на Лиманському напрямку. Успіхи, яких досягають українські воїни, зривають плани Росії з захоплення Слов'янська і Краматорська. Війська РФ не просто не просувалися, а й втрачали територію.