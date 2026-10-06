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Блог

Серж Марко
Серж Марко

Військовий блогер

War / Думки
Time to read1 хв
icon 2,5 т.
Блог |

Нова тактика проти "Шахедів": ЗСУ розпочали системне полювання на дронопорти РФ

Нова тактика проти "Шахедів": ЗСУ розпочали системне полювання на дронопорти РФ
Російські реактивні дрони "Герань-4". Джерело: ілюстраційне фото ГУР

Вчора мав спілкування з деякими військовими.

Проблема "шахедів" при новому командуванні почалася нарешті вирішуватись комплексно. І це гарно. Жаль, що до цього дійшли тільки зараз.

Всі ці ураження дронопортів, що ви бачите в новинах, – це частина системи протидії. Наносяться удари по складах противника. Йде полювання за логістикою. Є дуже велика гарні влучання в координаційні центри, з загибеллю офіцерів та представників Алабуги.

Так, це не заблокувало пуски шахедів повністю, це має обмежений ефект. Але він є. Деякі дронопорти після ударів зробили лише кілька одиничних запусків "шахедів". В деяких досі викопують трупи.

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Важливіше інше: СОУ крім протидії самих дронах, почали роботу і по місцях, звідки вони вилітають. Це доповнення до ударів по дроновому ВПК РФ.

Це все непроста робота. Ворог швидко адаптується. Але і наші пілоти розвиваються та з кожним разом отримують більше розуміння, як зробити свою роботу ефективнішою.

Так що СОУ роблять на фронті, що можуть, не тільки щоб захистити себе та знищувати ворога, а ще і працюють для того, щоб менше дронів долітали до мирних міст.

Побажайте їм вдачі в їх полюванні. Ми всі від цього залежні.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Сержа Марка
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