"Нових крилатих ракет не буде": у Fire Point заявили про рішення зосередитись на балістиці

Українська компанія Fire Point зосереджується на розробленні балістичних ракет і не планує створювати нові моделі крилатих. Водночас виробник продовжить випуск "Фламінго" (F-5) та нарощуватиме обсяги її виробництва.

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Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" у слоті телеканалу "1+1" повідомив співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман. Він пояснив, чому компанія вирішила не розширювати лінійку крилатих ракет і які розробки зараз є для неї пріоритетними. Його слова передає "ТСН".

Чому Fire Point не створюватиме нових крилатих ракет

За словами Штілермана, можливостей "Фламінго" компанії наразі достатньо, тому потреби в розробленні інших моделей немає. Основні зусилля зосереджені на балістичних ракетах, а паралельно виробник збільшує та дублює потужності для випуску F-5, щоб не залежати від можливих влучань ворога.

"Ми не плануємо робити нові моделі крилатих ракет, тому що вважаємо, що "Фламінго" для нашої компанії достатньо. І ми зараз сконцентровані на балістиці. "Фламінго" продовжує вироблятися, і виробництво її ми постійно нарощуємо, дублюємо, щоб не залежати від влучання ворогів", – зазначив конструктор.

Звідки взялася цифра у три тисячі ракет

Штілерман також прокоментував заяви про нібито обіцянку Fire Point виготовити три тисячі ракет. Він наголосив, що ця цифра стосується продукції всіх українських виробників реактивних дронів і крилатих ракет, а не лише його компанії.

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"Ні, ми ніколи таких ракет не обіцяли. Від усіх виробників реактивних дронів і крилатих ракет буде близько трьох тисяч засобів", – зазначив співзасновник Fire Point.

За його словами, до цієї кількості увійдуть різні українські розробки, зокрема "Паляниця", "Пекло", "Фламінго", "Нептун" і "Рута".

Чому застосування ФП-7 поки економічно недоцільне

Штілерман також розповів про готовність інших розробок Fire Point. "Фламінго" (F-5) уже випускають серійно, і вона успішно застосовується на полі бою. ФП-7 також пройшла бойові випробування, однак використовувати її зі звичайною фугасною бойовою частиною поки невигідно з економічної точки зору.

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Конструктор пояснив це різницею у вартості виконання бойового завдання. За його словами, доставлення 200 кг на відстань 300 км за допомогою ФП-7 обходиться приблизно у $600 тис., хоча таке саме завдання можна виконати за $50 тис.

Крім того, є особливість конструкції: балістична ракета повинна мати дуже міцний корпус, тому в ній залишається менше місця для вибухівки. Це стосується ракет зі звичайною бойовою частиною, а не касетною.

За словами Штілермана, замість однієї ФП-7 доцільніше запустити 16 ракет ФП-2. Використання дорожчої балістичної розробки стане виправданим лише після прийняття на озброєння її версії з касетною бойовою частиною.

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Тим часом ФП-9 – ще одна балістична ракета Fire Point – проходить фінальні випробування. Як повідомив конструктор, незабаром її планують застосувати на полі бою.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Fire Point розробила технології, які дають змогу завдавати ударів по цілях у Росії та на тимчасово окупованих територіях без супутникового зв'язку Starlink. За словами генеральної директорки компанії Ірини Терех, можливість виконувати бойові завдання без зовнішніх сигналів інженери передбачили ще на етапі розроблення безпілотників і ракет.

Актуальність таких рішень зросла після запровадження обмежень на роботу Starlink над територією Росії та в прикордонних районах. Через це безпілотники, що рухалися зі швидкістю понад 160 км/год, втрачали зв'язок із супутниками. Водночас автономні системи поки дають змогу виконувати лише 15–20% бойових завдань, доступних за повноцінного доступу до Starlink.