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"Новий клас технологій": Україна адаптує наземні роботизовані комплекси до роботи в газопроводах

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
1,0 т.
"Новий клас технологій": Україна адаптує наземні роботизовані комплекси до роботи в газопроводах
Операція "Велес". Джерело: 425 ОШП

В Україні створюють наземних роботів, які зможуть пересуватися підземними газопроводами та виконувати бойові завдання. Розробка з'явилася після операції "Велес", під час якої українські бійці пройшли понад 15 кілометрів під землею поблизу Куп'янська.

Про це повідомляє UNITED24Media. Нові комплекси допоможуть проводити розвідку та атакувати ворога, не наражаючи військових на небезпеку.

Операція під Куп'янськом стала поштовхом для нових розробок

Про адаптацію безпілотних наземних транспортних засобів для навігації вузькими трубопроводами та виконання бойових і розвідувальних завдань під землею розповіли у 2-му корпусі Національної гвардії України "Хартія".

Ідея розробки виникла після операції "Велес", під час якої українські військові скористалися підземними комунікаціями, щоб зайти в тил російських позицій на Куп’янському напрямку.

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Командир батальйону наземних роботизованих систем Lava із позивним "Математик" пояснив, що бойові дії під землею потребують особливих технологічних рішень.

"Існує дуже довгий перелік завдань, які необхідно виконати для боротьби під землею та протидії ворогу під землею. Це новий клас технологій та викликів, з якими нам доведеться зіткнутися", – наголосив він.

Інженери адаптують техніку до підземної війни

Нові роботизовані комплекси мають відрізнятися від звичайних наземних роботів компактними розмірами, щоб безперешкодно пересуватися вузькими газопроводами та виконувати військові завдання. Наявне цивільне обладнання для роботи під землею переважно використовують у будівництві, прокладанні тунелів і бурінні, тому воно не підходить для обмеженого простору трубопроводів.

Наразі інженери "Хартії" працюють над кількома такими розробками. Їх планують застосовувати для розвідки, бойових завдань і зачистки позицій противника в небезпечних підземних умовах, щоб зменшити ризики для українських військових.

"Війна вже йде під землею, і вона розширюватиметься. Питання в тому, як ми адаптуємося до цієї війни", – сказав "Математик".

Нагадаємо, Сили оборони України провели на Куп'янському напрямку підземну контрнаступальну операцію під назвою "Велес", просунувшись підземними комунікаціями в тил російських окупантів.

''Новий клас технологій'': Україна адаптує наземні роботизовані комплекси до роботи в газопроводах

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Операція відбувалася переважно всередині газопроводу, який російські військові використовували для прихованого пересування. Українські штурмовики поступово просувалися трубою та зачищали її від окупантів. Бої тривали кілька місяців і завершилися встановленням контролю над значною ділянкою газогону.

Водночас на поверхні в Редьківці українські захисники проводили оборонну операцію, щоб заблокувати противнику доступ до труби. Загалом воїни подолали понад 15 км підземних комунікацій і вийшли в тил російських підрозділів. Завдяки цьому вдалося зірвати плани окупантів проникнути в тил українських сил і створити загрозу для Куп'янська.

Як повідомляв OBOZ.UA, захисники України з лав Національної гвардії захопили понад 30 окупантів у трубі газогону на Куп'янщині під час операції "Велес". Російські загарбники заявили, що умови їхнього перебування в полоні більш ніж достойні і їх "прийняли як рідних".

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