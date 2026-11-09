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Новий рекорд: Сили оборони відмінусували майже 3 тис. окупантів за добу – Генштаб

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
16,8 т.
Втрати РФ в Україні
Втрати РФ в Україні. Джерело: РИА Новости

За добу 8 листопада українські воїни відмінусували ще 2980 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 609 380 осіб.

Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Сили оборони встановили 8 листопада новий рекорд за кількістю відмінусованих окупантів

Упродовж доби 8 листопада українські воїни відмінусували рекордні 2 980 окупантів. Загальні бойові втрати ворога на ранок 9 листопада сягнули 1 609 380 осіб.

Поменшало у росіян і військової техніки та озброєнь.

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Зокрема, знищено чотири танки, 15 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, шість РСЗВ і два засоби ППО.

Також ворог втратив 10 наземних робототехнічних комплексів і 1 843 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Уражено 638 одиниць автомобільної та одну – спеціальної техніки.

Новий рекорд: Сили оборони відмінусували майже 3 тис. окупантів за добу – Генштаб

Втрати армії РФ на ранок 9 листопада

Як повідомляв OBOZ.UA, хакерська група Silent Crow отримала дані Росстату, згідно з якими у війні проти України загинули 450 100 росіян. За оцінками хакерів, до кінця року кількість вбитих окупантів може сягнути до 508 799 – 542 708 осіб.

Про результати зламу Silent Crow повідомила, посилаючись на дані інформаційної системи "Демография" Росстату. Хакери стверджують, що отримали доступ до баз даних із відомостями про перепис населення та причини смерті громадян до серпня 2026 року.

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