Окупанти на Сумському напрямку намагаються використовувати газопроводи для прихованого переміщення своїх солдатів. Усередині підземних комунікацій загарбники навіть облаштовують місця для відпочинку.

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Водночас на передньому краї активного просування росіян немає – українські військові зривають спроби окупантів використовувати негоду для перекидання сил. Про це розповів речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карп'як у проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV.

Що відомо

Речник розповів про спроби російських військових використовувати підземні комунікації. За його словами, росіяни намагаються рухатися газопроводами, сподіваючись, що їх не помітять українські військові.

"Росіяни не мають активного руху на передньому краї. Вони стараються залазити під землю і рухатися більше газопроводом у надії на те, що ми не побачимо, де вони вилізуть з-під землі", – розповів речник.

За його словами, російські військові вже облаштовують усередині газопроводів місця для відпочинку й цілі мікромістечка. Він пояснив, що подолання таких підземних маршрутів є складним і тривалим, оскільки довжина шляху може сягати близько 20 км.

"У газопроводі вони там серйозно розвиваються. У них там вже мікромістечка, такі окремі пункти, де відпочивають, тому що лізти треба до 20 км. Труба невисока, лізти по ній незручно. І війна, в тому числі, переходить під цей підземний вимір", – сказав Карп'як.

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Він зазначив, що росіяни продовжують тиснути на українські позиції, намагаючись не допустити перекидання підрозділів 8-го корпусу на інші ділянки фронту. Водночас можливості противника для поповнення особового складу погіршуються.

"Вони будуть кидати і кидати в це жерло нових солдатів. У них ситуація з поповненням зараз не найліпша і помітно гіршає. Це те, що ми можемо дізнатися від полонених, які розповідають, що серйозно процвітає дезертирство", – зазначив Карп'як.

Речник також розповів, що росіяни намагаються скористатися складними погодними умовами на Сумщині, проте зробити це їм не вдалося. Зокрема, колона квадроциклів і мотоциклів робила спроби рухатися під прикриттям снігу, дощу та туманів.

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"Найімовірніше, вони хотіли просто під прикриттям цієї поганої погоди, сподіваючись, що наші дрони їх не побачать, зробити заміну на передніх позиціях, підвести БК, підвести все, що їм треба було. Не вдалося", – розповів Карп'як.

Він додав, що росіяни також змушені відводити свою артилерію далі від переднього краю через загрозу ураження. Водночас він наголосив, що російські війська продовжують спроби просування у напрямку Сум, однак здійснити їх не можуть.

"Вони все-таки намагаються якісь мінімальні штурмові дії робити в напрямку Сум і далі просуватися. Це в них не виходить", – підсумував речник 8-го корпусу ДШВ.

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Мапа війни в Україні. Джерело: Deep State

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