Робота Starshield, військової компоненти сервісу Starlink в Україні відновлена, але частково. Режими роботи сервісу повернувся до норми лише на підконтрольній Україні території, а на окупованих землях обмеження залишаються. Через це українським захисникам важче перехоплювати реактивні дрони ворога.

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Про це розповів британському мовнику президент України Володимир Зеленський. За його словами, з цього приводу американська сторона "надіслала деякі позитивні сигнали".

Позитивні сигнали

Журналісти BBC спілкувалися з українськими військовими на передовій. Останні стверджують, що "обмеження щодо Starshield усе ще ускладнюють їм життя".

"До цього у нас було більше проблем, але американська сторона надіслала деякі позитивні сигнали", – прокоментував ситуацію український президент.

Він зазначив, що станом на зараз на підконтрольній Україні території система Starshield запрацювала нормально, проте на тимчасово окупованих землях обмеження залишаються.

"Ми не можемо наздогнати реактивні "Шахеди" перехоплювачами на тимчасово окупованій території. Ми можемо робити це на контрольованій, але часто вже буває запізно. Вони завдають ударів по нашій інфраструктурі, енергетичних об'єктах тощо", – розповів Зеленський.

Політичний пінг-понг

На питання, чи це рішення Білого дому, Зеленський відповів, що технічно обмеження запровадила компанія SpaceX. Але хто ухвалив політичне рішення, залишається невідомим.

"Технічно – це SpaceX. Політично – не знаю. Справді не знаю. Це як пінг-понг: ми питаємо одну сторону, вони кажуть, це інші, ми питаємо інших, вони кажуть, що це не вони", – розповів український президент.

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Він порівняв ситуацію з постачанням боєприпасів для систем ППО Patriot. В обох випадках усе залежить від політичного рішення, зазначив Володимир Зеленський.

Зникне з поля зору

Так чи так, але що довше залишається невідомим, хто ухвалив політичне рішення, то більшим стає ризик того, що ситуація взагалі зникне з поля зору. Так вважає тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік. Він також звертає увагу на перекидання відповідальності між Білим домом, Пентагоном і компанією SpaceX.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг наголошував, що перебої у роботі супутникових систем Starlink в Україні потребують чіткого пояснення, адже такі кроки серйозно підривають довіру. У цьому переконані міністри оборони країн Європи, зазначав він.

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