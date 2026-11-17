Лагодити росіянам міст не має жодного сенсу, оскільки він перебуває під повним вогневим контролем України, до того ж російські системи ППО показали свою повну неспроможність.

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Радянські зенітні системи ("сучасні" російські ЗРК – це підкручені чи допрацьовані, але все ті ж радянські системи) були актуальними в минулому столітті й проти тодішніх загроз.

Сьогодні ж, за такого багатого асортименту боєприпасів – від гігантських літальних паровозів на кшталт FP-5, через крилаті ракети "Нептун" і до цілої плеяди дрібних і моторних дронів, – вони вже неактуальні.

Але навіть якби в РФ були сучасні ЗРК, це теж не врятувало б, оскільки жодна система ППО не забезпечує 100% герметичності й захисту.

І так, загалом Росію все це мало хвилювало, і на те були причини.

Москва починала війну проти України, коли в тієї були лише "Точки-У", що не діставали до цього самого мосту (та й були недостатньо точними), і недопрацьований "Нептун".

Ну і ще одна (одна штука) САУ "Богдана" (це не про *бку мосту, це просто як показник), а решти навіть не по дрібницях – усього іншого взагалі не було.

РФ у цьому плані, влаштовуючи свій кавалерійський наскок на Київ, справді мало чим ризикувала.

Принаймні, так їй це бачилося і здавалося.

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Але за ці роки сталася дивовижна й ефективна демілітаризація України, тільки у зворотній геометричній прогресії – тепер РФ має справу з технічно й військово розвиненою, сильною державою.

Загалом Сили оборони України – це сьогодні найсильніша армія Європи, це не похвала, українцям ніхто не робить знижок, це просто об'єктивний факт.

І невизнання цього факту Москвою – одна з її ключових слабкостей, що призводить до постійної недооцінки свого ворога.

А? Що? НАТА якась там щось допомагає? А, ну так, і росіянам допомагають Іран, КНДР і трохи Китай. Це цілком звичайна ситуація – завжди хтось комусь чимось та й допомагає.

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Тут нічого особливого немає.

А ось те, як держава й народ, у яких ніхто не вірив, з андердога перетворилися на державу, здатну вести таку *бку, – ось це так, особливо, взірцево, та й просто красиво.

Люблю, коли красиво.

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