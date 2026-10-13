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Окупанти атакували Дніпро: пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будинки, є постраждалий

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
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Окупанти атакували Дніпро: пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будинки, є постраждалий
Окупанти атакували Дніпро. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Вранці 13 жовтня окупаційна армія РФ завдала чергових ударів по Дніпру. У результаті ворожої атаки в обласному центрі зафіксовано численні пошкодження.

Поранення отримав 64-річний чоловік. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Наслідки атаки

За інформацією ОВА, медики надали постраждалому чоловікові всю необхідну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.

Також з’явилася інформація, що в результаті ранкових ударів росіян по місту пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові будинки та автомобілі.

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За попередньою інформацією, російські окупанти могли атакувати Дніпро керованою авіабомбою. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про КАБ у напрямку обласного центру близько 5:00 ранку.

Окупанти атакували Дніпро: пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будинки, є постраждалий

Пошкодження житлових будинків. Джерело: Дніпропетровська ОДА

Окупанти атакували Дніпро: пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будинки, є постраждалий

Ворог завдав удару по Дніпру. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Окупанти атакували Дніпро: пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будинки, є постраждалий

У Дніпрі пролунали вибухи. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Окупанти атакували Дніпро: пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будинки, є постраждалий

Окупанти атакували Дніпро. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Окупанти атакували Дніпро: пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будинки, є постраждалий

У будинках вибиті вікна. Джерело: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, 13 жовтня російська терористична армія атакувала Львівську область. В результаті обстрілу було знищено житлові будинки в селищі Муроване.

Як писав OBOZ.UA, вранці 12 жовтня Росія атакувала Харків і обстрілювала багатоповерхівки. В результаті ранкових атак у місті постраждали щонайменше 19 осіб, серед них – двоє дітей.

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