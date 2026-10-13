Окупанти атакували Дніпро: пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, будинки, є постраждалий

Вранці 13 жовтня окупаційна армія РФ завдала чергових ударів по Дніпру. У результаті ворожої атаки в обласному центрі зафіксовано численні пошкодження.

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Поранення отримав 64-річний чоловік. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Наслідки атаки

За інформацією ОВА, медики надали постраждалому чоловікові всю необхідну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.

Також з’явилася інформація, що в результаті ранкових ударів росіян по місту пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові будинки та автомобілі.

За попередньою інформацією, російські окупанти могли атакувати Дніпро керованою авіабомбою. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про КАБ у напрямку обласного центру близько 5:00 ранку.

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