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Окупанти атакували дроном швидку на Сумщині: поранено медиків

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
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Окупанти атакували дроном швидку на Сумщині: поранено медиків
Пошкоджена внаслідок удару швидка. Джерело: Сумська ОВА

Російські окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини на Сумщині. Вранці 11 жовтня вони прицільно атакували швидку, що мчала на виклик в одну з громад області.

Постраждали двоє медиків. Про наслідки удару розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Росіяни атакували швидку

Удару по автомобілю екстренної медичної допомоги, що їхала на виклик у Свеську громаду, окупанти завдали близько 5 години ранку.

Ворожий дрон поцілив по швидкій, коли вона проїздила Ямпільську громаду.

"Медикам вдалося самостійно вибратися з пошкодженої автівки. Попри загрозу повторного удару, колеги оперативно прибули на місце та евакуювали бригаду", – зазначив Григоров.

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Окупанти атакували дроном швидку на Сумщині: поранено медиків

Пошкоджений автомобіль екстренної медичної допомоги. Джерело: Сумська ОВА

Унаслідок атаки поранень зазнали 44-річний водій та 59-річний парамедик, які перебували в атакованому автомобілі екстренної допомоги.

"Попередньо, травми неважкі. Дякую всім працівникам екстренної медичної допомоги за щоденну роботу у складних і небезпечних умовах", – додав Григоров.

Як повідомляв OBOZ.UA днями стало відомо, що  на Сумщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета загинули двоє 14-річних хлопці.

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