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Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одещини: загинула жінка

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read1 хв
1,2 т.
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Одещини: загинула жінка
Ілюстративне зображення. Працівники ДТЕК ремонтують мережі. Джерело: ДТЕК Одеські електромережі

Увечері 10 листопада та зранку 11 листопада російські окупанти атакували інфраструктуру Одещини. Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка, яку госпіталізували з травмами.

Пошкоджень зазнали енергооб'єкти, внаслідок чого споживачі Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів залишились без світла. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 

Росія атакувала Одещину

Країна-агресорка Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини.

Внаслідок атаки численних травм зазнала 70-річна жінка, її госпіталізували у вкрай важкому стані. Пізніше начальник Одеської ОВА повідомив, що жінка, на жаль, померла від отриманих травм.

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"На жаль, 70-річна жінка, яка постраждала внаслідок атаки, загинула. Їі госпіталізували у вкрай важкому стані з численними травми. Лікарі до останнього боролися за її життя, але врятувати її не вдалося. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблої", – написав Кіпер.

Постраждала енергетична інфраструктура

Внаслідок російських ударів увечері 10 та зранку 11 листопада було пошкоджено енергообʼєкти, що призвело до аварійних відключень електропостачання в кількох районах області. За словами начальника Одеської ОВА, наразі тимчасово без світла залишаються близько 135 тисяч споживачів в частині Болградського, Білгород-Дністровського та Одеського районів. Енергетики вже працюють над відновленням об'єктів.

"Енергетики Укренерго та ДТЕК Одеські електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути світло мешканцям постраждалих громад", – зазначив Кіпер.

Він додав, що на час проведення ремонтних робіт органи місцевого самоврядування відкрили додаткові пункти незламності.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що упродовж всієї ночі російські війська атакували дронами Житомирщину. Під ворожими ударами опинилися об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфаструктури одразу у п'яти громадах, відомо про пошкоджені будинки, приватне підприємство і десятки автомобілів.

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