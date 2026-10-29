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Окупанти атакували FPV-дроном автобус у Запоріжжі, є поранені: момент потрапив на відео

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read1 хв
645
Окупанти атакували FPV-дроном автобус у Запоріжжі, є поранені: момент потрапив на відео
Росія FPV-дроном завдала удару по муніципальному автобусу в Запоріжжі. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Скриншот

Вранці 29 жовтня російські окупаційні війська здійснили чергову цинічну атаку проти цивільного населення, вдаривши FPV-дроном по муніципальному автобусу в Запоріжжі. Унаслідок ворожого удару є постраждалі.

Про це у Telegram повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Він також опублікував відео, на якому зафіксовано атаку на громадський транспорт.

Що відомо про атаку

Російський FPV-дрон влучив у муніципальний автобус, який перебував у місті. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих – жінку та чоловіка, яким почали надавати необхідну медичну допомогу.

Окупанти атакували FPV-дроном автобус у Запоріжжі, є поранені: момент потрапив на відео

Окупанти атакували FPV-дроном автобус у Запоріжжі. Джерело: Скриншот

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Згодом кількість поранених збільшилася до чотирьох людей.

Окупанти атакували FPV-дроном автобус у Запоріжжі, є поранені: момент потрапив на відео

Допис Михайла Семікіна у Telegram. Джерело: Скриншот

Інші російські атаки по Україні

Російські війська атакували цивільне підприємство в Сарненському районі Рівненської області. Унаслідок удару загинув чоловік, а на території об’єкта спалахнула пожежа.

Окупанти атакували FPV-дроном автобус у Запоріжжі, є поранені: момент потрапив на відео

Наслідки атаки по Рівненщині. Джерело: https://t.me/dsns_telegram

Про атаку 28 жовтня повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За його словами, уникнути людських жертв не вдалося. Рятувальники оперативно прибули на місце та локалізували займання.

Як повідомили в поліції Рівненської області, загиблим виявився 42-річний житель Хмельниччини. Внаслідок удару також пошкоджено транспортні засоби, що перебували на території підприємства та поблизу нього, а також будинки неподалік.

Також 28 жовтня російські війська атакували Основ’янський район Харкова ударним безпілотником. Унаслідок влучання спалахнула пожежа, загинула людина, ще четверо дістали поранення. На місці працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки обстрілу.

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 29 жовтня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши 112 безпілотників різних типів. Влучання ворожих повітряних цілей зафіксували на семи локаціях, ще у п’яти місцях упали уламки збитих засобів ураження.

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