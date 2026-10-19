Окупанти атакували Рівненщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранені

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Скільки коштує винайняти 1-кімнатну квартиру в Києві у жовтні 2026 рокуСтарі ціни більше не діють: скільки коштує винайняти 1-кімнатну квартиру в Києві у жовтні 2026 рокуСША злякалися обмеження Starlink у Європі та пригрозили наслідками – медіаСША злякалися обмеження Starlink у Європі та пригрозили наслідками – медіаВ українців у супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналівВ українців у супермаркетах відмовляються приймати гривні певних номіналів: куди звертатисьУкраїнські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISWУкраїнські удари по Санкт-Петербургу викрили дві вразливості Росії – ISWНацбанк випустив нові 5 грнНацбанк випустить нові 5 грн: будуть в оригінальному дизайніВорог запустив залп балістики по Києву: пошкоджено будинки, станцію метро, є постраждаліВорог запустив залп балістики по Києву: пошкоджено будинки, станцію метро, є постраждалі"Їм треба до психіатра!" Авторка Капітошки і Петрика П'яточкина – про українську мову, переїзд до Німеччини та дітей, які розрізняють КАБи та "Шахеди""Їм треба до психіатра!" Авторка Капітошки і Петрика П'яточкина – про українську мову, переїзд до Німеччини та дітей, які розрізняють КАБи та "Шахеди"Ілюстрація - закордонний паспорт УкраїниУкраїнцям не зроблять закордонний паспорт без цього: який документ треба обов’язково надатиАстрономи виявили планету з водою та погодою, схожими на земні: де вона розташованаАстрономи виявили планету з водою та погодою, схожими на земні: де вона розташована

Окупанти атакували Рівненщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранені

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
icon 4,3 т.
Окупанти атакували Рівненщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранені
Наслідки однієї з попередніх атак на Рівне. Архівне фото. Джерело: facebook.com/police.in.Rivne.region

У ніч проти 19 жовтня російські війська знову тероризували Рівненищну. Під ударом опинилися кілька об'єктів цивільної інфраструктури.

Постраждали щонайменше дві людини. Про це розповів начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Що відомо про атаку РФ на регіон

Рівненська область знову всю ніч перебувала під ворожими атаками.

У регіоні активно працювали сили ППО. Захисникам, за словами Коваля, вдалося збити чимало цілей.

Водночас зафіксовані й влучання.

"Ворог вразив кілька об'єктів цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, двоє жінок поранені", – поділився начальник ОВА актуальними на 05:22 даними щодо наслідків ворожого терору.

Читайте також
Анна ПавловаАнна Павлова
icon 61,9 т.
Росія атакувала Київ балістикою: влучання в медцентр і заклад освіти. Загинула людина, є постраждалі
icon 61,9 т.
Росія атакувала Київ балістикою: влучання в медцентр і заклад освіти. Загинула людина, є постраждалі
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 8,1 т.
Ворог вдарив по 16-ти поверхівці в Харкові, двоє постраждалих
icon 8,1 т.
Ворог вдарив по 16-ти поверхівці в Харкові, двоє постраждалих
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 2,4 т.
На фронті відбулося 173 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта
icon 2,4 т.
На фронті відбулося 173 бойових зіткнень: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. Карта

Як повідомляв OBOZ.UA, 16 жовтня Росія також масовано атакувала Рівне. Унаслідок ворожих ударів було пошкоджено житлові будинки. Багато людей залишилися без світла. 

14 жовтня внаслідок ворожої атаки у Рівному  було пошкоджено цивільну інфраструктуру та підприємства. Тоді постраждали восьмеро людей, зокрема дитина.

А днем раніше росіяни пошкодили корпус Рівненського державного гуманітарного університету, постраждали 30 людей.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиУкраїнаРівнепостраждали українціОлександр КовальОлександр Коваль
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись