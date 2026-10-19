Окупанти атакували Рівненщину: пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранені

У ніч проти 19 жовтня російські війська знову тероризували Рівненищну. Під ударом опинилися кілька об'єктів цивільної інфраструктури.

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Постраждали щонайменше дві людини. Про це розповів начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Що відомо про атаку РФ на регіон

Рівненська область знову всю ніч перебувала під ворожими атаками.

У регіоні активно працювали сили ППО. Захисникам, за словами Коваля, вдалося збити чимало цілей.

Водночас зафіксовані й влучання.

"Ворог вразив кілька об'єктів цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, двоє жінок поранені", – поділився начальник ОВА актуальними на 05:22 даними щодо наслідків ворожого терору.

Як повідомляв OBOZ.UA, 16 жовтня Росія також масовано атакувала Рівне. Унаслідок ворожих ударів було пошкоджено житлові будинки. Багато людей залишилися без світла.

14 жовтня внаслідок ворожої атаки у Рівному було пошкоджено цивільну інфраструктуру та підприємства. Тоді постраждали восьмеро людей, зокрема дитина.

А днем раніше росіяни пошкодили корпус Рівненського державного гуманітарного університету, постраждали 30 людей.