Окупанти атакували рятувальників ДСНС, які працюють на місці трагедії у Комишувасі

У неділю, 8 листопада, російські війська безпілотником атакували рятувальників ДСНС у Запорізькому районі. Надзвичайники працювали на місці попереднього російського удару, коли окупанти завдали повторної атаки.

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Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Відомо, що російський безпілотник цілеспрямовано атакував особовий склад.

Унаслідок атаки рятувальники не постраждали, однак пошкоджень зазнала спеціальна техніка, яку використовують для виконання аварійно-рятувальних робіт.

У ДСНС наголосили, що російські війська продовжують атакувати рятувальників, попри те, що ті виконують гуманітарну місію та рятують людей після обстрілів.

Нещодавно російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, легові автівки та автобуси, а також готель, постраждали щонайменше четверо людей.

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