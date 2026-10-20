Окупанти атакували торговий центр на Рівненщині: сталась пожежа, є постраждалі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір коштів для бійців Третьої штурмової: залишилось зібрати 10 тис. грн ($220)Росія вдарила по трасі "Київ – Одеса" на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фотоРосія вдарила по трасі "Київ – Одеса" на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фотоКоли переводити годинник на зимовий час: точна дата у 2026 роціКоли переводити годинник на зимовий час: точна дата у 2026 році"Буде важко, але ми виживемо": Селезньов назвав вразливе місце військової машини Путіна"Буде важко, але ми виживемо": Селезньов назвав вразливе місце військової машини Путіна"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Карлик із Росії. Йому тут не місце": чемпіон світу епічно принизив Гассієва"Карлик із Росії. Йому тут не місце": чемпіон світу епічно принизив ГассієваВенс заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО і мусить припинити удари по російських НПЗ. ВідеоВенс заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО і мусить припинити удари по російських НПЗ. ВідеоУ Кропивницькому на могилі полеглого захисника встановили пам'ятник з російською мовою: рішення викликало дискусії. Фото і відеоУ Кропивницькому на могилі полеглого захисника встановили пам'ятник з російською мовою: рішення викликало дискусії. Фото і відеоКім Чен ИнКім Чен Ин міг впасти у кому після крововиливу у мозок? Що стоїть за гучними чутками і який діагноз йому приписувалиІлюстрація - порізаний сирСупермаркети в Україні завалило дешевим продуктом з ЄС: що відбувається на ринку

Окупанти атакували торговий центр на Рівненщині: сталась пожежа, є постраждалі

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
2,1 т.
Окупанти атакували торговий центр на Рівненщині: сталась пожежа, є постраждалі
Ворог атакував Рівненську область. Джерело: t.me/oleksandrkoval

У вівторок, 20 жовтня, військові окупаційної армії завдали удару по Рівненщині. Ціллю ворога став звичайний торговий центр.

Постраждали троє людей, двоє з яких перебувають у лікарні. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Що відомо

Інформацію про атаку загарбників посадовець оприлюднив о 13:16.

"Торговий центр зазнав атаки на Рівненщині. За попередньою інформацією, троє людей поранені, з них двох – госпіталізували", – йдеться у повідомленні.

Окупанти атакували торговий центр на Рівненщині: сталась пожежа, є постраждалі

Росіяни атакували ТЦ на Рівненщині. Джерело: t.me/oleksandrkoval

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
9,3 т.
ЗСУ відмінусували ще 1560 окупантів та спалили три РСЗВ: дані Генштабу
9,3 т.
ЗСУ відмінусували ще 1560 окупантів та спалили три РСЗВ: дані Генштабу
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
8,7 т.
У Тамбовській області атаковано бензиноперекачувальну станцію: піднявся дим. Фото і відео
8,7 т.
У Тамбовській області атаковано бензиноперекачувальну станцію: піднявся дим. Фото і відео
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
4,1 т.
Росія атакувала склади у передмісті Дніпра: є загиблі і поранені. Фото
4,1 т.
Росія атакувала склади у передмісті Дніпра: є загиблі і поранені. Фото

На місті влучання виникла масштабна пожежа. У зв'язку з цим Коваль закликав місцевих, які проживають поруч, зачинити вікна через інтенсивне поширення продуктів горіння.

"Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці події", – наголосив він.

Окупанти атакували торговий центр на Рівненщині: сталась пожежа, є постраждалі

Пост. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, 20 жовтня, Росія завдала чергового удару по Київській області. У селищі Чабани (Фастівський район) внаслідок атаки дрона на автодорозі "Київ – Одеса" горять автомобілі, є загиблі та поранені. Удар стався неподалік одного з торговельних центрів.

19 жовтня, у Новій Водолазі на Харківщині російський безпілотник атакував центральний парк, де перебували родини з дітьми. Через удар ворога загинули шестеро осіб, серед яких діти 11 і 1,2 року. Також є постраждалі.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиРосіяУкраїнапожежаЛікарнялюди
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел