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Окупанти атакували цивільне підприємство на Вінниччині: є руйнування і загиблі

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 хв
2,4 т.
Окупанти атакували цивільне підприємство на Вінниччині: є руйнування і загиблі
Окупанти атакували Вінниччину. Джерело: Скриншот

У ніч на 10 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Вінниччині. Ціллю ворога стало цивільне підприємство.

Відомо про двох загиблих людей. Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Російський терор триває

"Двоє людей загинули цієї ночі внаслідок ворожої атаки на цивільне підприємство на Вінниччині. Співчуття рідним і близьким загиблих", – йдеться у повідомленні.

За словами Заболотної, на підприємстві зафіксували руйнування. Також внаслідок атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури.

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Повідомлення. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, 9 листопада, в Харкові внаслідок російської атаки безпілотником поранення дістав дворічний хлопчик. Дитину госпіталізували, наразі вона перебуває в реанімації під наглядом медиків. Ворожий БпЛА вдарив по Київському району міста.

Як повідомляв OBOZ.UA, 9 листопада російські війська завдали удару по Одесі. Ворог цілеспрямовано атакував об'єкт інфраструктури. Внаслідок дій окупантів загинули троє людей, ще троє осіб постраждали.

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