Окупанти атакували Умань: сталася пожежа в багатоповерхівці, є постраждалі. Фото та відео

У ніч проти 16 жовтня російські війська атакували Черкащину. В Умані внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівці, постраждали щонайменше п'ятеро людей.

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Також у місті горіли торговельні склади. Про наслідки ворожих ударів розповів начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Що відомо про наслідки атаки

Про те, що Умань опинилася під ударами російських дронів, Табурець повідомив о 06:42.

За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА спалахнула пожежа в одній із багатоповерхівок.

"Також поруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятовано чоловіка. Станом на зараз відомо про п'ятьох потерпілих. Троє госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці", – написав посадовець.

За іншою адресою в Умані внаслідок атаки горіли торговельні склади. До 7 години ранку пожежу вдалося локалізувати. На місці продовжували працювати екстренні служби.

У місті також розгорнуто оперативний штаб.

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Як повідомляв OBOZ.UA, окупанти 15 жовтня кілька разів атакували дронами Хмельниччину. У Шепетівському районі ворог вдарив по нафтобазі, там виникла пожежа.

А у Луцьку внаслідок ворожої атаки пізно ввечері 15 жовтня стався блекаут, місто було частково знеструмлене. Через відсутність електрики було припинене також і водопостачання.