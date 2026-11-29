На Вінниччині внаслідок російської атаки загинули чоловік і жінка. Ще одна людина дістала легкі травми.

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Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна у своєму Telegram-каналі. Вона також розповіла про руйнування та наслідки обстрілу.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено житловий будинок, а поруч із ним загорілися два мікроавтобуси. Рятувальники вже загасили пожежу.

Усі відповідні служби продовжують працювати на місці.

Як повідомляв OBOZ.UA, 24 листопада російські війська вкотре атакували Вінницю. Тоді було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури, а також пошкоджено цивільне підприємство, офісні й адміністративні будівлі, громадський транспорт та автомобілі. Унаслідок обстрілу травмувалися п'ятеро людей.

Ще один російський удар по місту стався 17 листопада. Тоді під атакою опинилася східна частина Вінниці. Загинула жінка, ще одна людина дістала поранення. Крім того, постраждали будівлі, зокрема дитячий садок, і автомобілі. Загорілися два легковики та дві вантажівки.