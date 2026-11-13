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Окупанти атакували Вінницю: горів житловий будинок, є постраждалі. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
3,4 т.
Окупанти атакували Вінницю: горів житловий будинок, є постраждалі. Фото
Росія вдарила по Вінниці. Колаж зі світлин ДСНС регіону

Уночі 13 листопада російські війська атакували Вінницю. Внаслідок атаки горів житловий будинок, пошкоджено також інші житлові будинки та дитсадок.

Постраждали дві людини. Про наслідки російського терору розповів міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

Що відомо про удар військ РФ по Вінниці

Удару по облцентру ворог завдав уночі.

Окупанти атакували Вінницю: горів житловий будинок, є постраждалі. Фото

Наслідки нічної атаки у Вінниці

"Дві жінки травмовані внаслідок чергової російської атаки на Вінницю. Їх доставили до лікарень, де надають необхідну медичну допомогу", – написав Моргунов.

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За даними ДСНС та ОВА, постраждали жінки віком 22 та 54 роки. Обидві отримали травми легкого ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Окупанти атакували Вінницю: горів житловий будинок, є постраждалі. Фото

Наслідки нічної атаки у Вінниці

Унаслідок ворожих ударів горів житловий будинок.

Пожежа спалахнула також на ще одній  локації

Окупанти атакували Вінницю: горів житловий будинок, є постраждалі. Фото

Наслідки нічної атаки у Вінниці

Окрім того, вибуховою хвилею було пошкоджено низку приватних осель та багатоповерхівок, руйнувань зазнав також дитячий садочок.

Окупанти атакували Вінницю: горів житловий будинок, є постраждалі. Фото

Наслідки нічної атаки у Вінниці

Упродовж ночі в області кілька разів оголошували повітряну тривогу, зокрема й червоного рівня (тривала з 01:55 до 02:06).

Втім, про удар по Вінниці начальниця Віннницької ОВА Наталя Заболотна писала ще до виникнення ракетної загрози – о 01:38. На той момент було відомо про одну постраждалу людину.

Станом на 06:53 рятувальники ліквідували всі осередки загоряння та обстежили пошкоджені території. Масштаби руйнувань ще встановлювалися.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 13 листопада російські загарбники атакували ударними безпілотниками місто Рівне. Один із дронів поцілив у житлову багатоповерхівку, через що постраждали мирні люди.

Російський безпілотник влучив безпосередньо в житловий будинок.

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